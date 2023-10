Biglietti sola andata per la Polinesia: l'idea del sindaco di New York per i migranti

Il problema relativo al flusso continuo di migranti non riguarda soltanto l'Italia e il Mediterraneo, ma è una costante anche della città di New York che adesso si trova praticamente al collasso: soltanto nel 2023 gli arrivi sono stati quantificati in un numero intorno a 130mila e, per quanto la "Grande Mela" sia una metropoli, è diventato impossibile assorbire un numero così alto di chi richiede asilo. È così che il sindaco democratico Eric Adams ha pensato di indirizzare i migranti verso un nuovo “centro di reticketing” così da partire, in aereo, per qualsiasi destinazione del mondo purché vadano via da New York.

È questa la nuova misura per invogliare, chi arriva, a non mettere tende e radici in città: come spiega il New York Post, ognuno di loro può scegliere una località mondiale a scelta, anche l'ultimo paradiso terrestre della Polinesia (ammesso che poi siano accettati) così come Australia, Nuova Zelanda o Sudafrica (giusto per fare qualche esempio) e con un biglietto ovviamente gratuito, di sola andata, la Grande Mela inizierebbe a liberare uno spazio totalmente sovraccarico e che rischia di esplodere. Questo centro si trova in un ufficio riconvertito della chiesa nell'East Village e recentemente istituito con l'unico scopo di acquistare biglietti per i richiedenti asilo che vogliono lasciare la città. " Senza alcun segno di una strategia di decompressione per il prossimo futuro, abbiamo creato un centro di reinserimento biglietti per i migranti ", ha dichiarato un portavoce del sindaco Adams. " La città raddoppierà gli sforzi per acquistare i biglietti per i migranti per aiutarli a compiere i passi successivi nel loro viaggio e questo ci aiuterà nelle operazioni per i nuovi arrivati" .

Il costo per l’acquisto di un biglietto aereo è, spesso e volentieri, più economico dei 380 dollari che la città deve sborsare quotidianamente per ospitare un richiedente asilo in uno dei suoi centri di accoglienza: alcuni migranti hanno già accettato l'offerta prenotando biglietti aerei per andare in Marocco. " Quando sei fuori stanza, significa che sei fuori stanza ", ha dichiarato Adams nei giorni scorsi. " Ogni anno i miei parenti vengono per il Ringraziamento e vogliono dormire tutti a casa mia. Non c'è più spazio. Ecco dove siamo arrivati adesso".