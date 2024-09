Paura in centro a Colonia: esplode un ordigno davanti a una discoteca

Ascolta ora 00:00 00:00

Verso le 6 di questa mattina, un ordigno è detonato nel cuore di Colonia, in Germania. L'esplosione ha causato ingenti danni a una discoteca e ferito gravemente un addetto alle pulizie, che in quel momento stava lavorando. A riferirlo è la Bild, citando fonti delle forze dell'ordine. La polizia non ha fornito informazioni più precise al momento, anche se tutta la zona attorno all'Hohenzollernring è stata interdetta al passaggio e sul posto c'è un ampio dispiegamento di forze. Le telecamere di sorveglianza della zona mostrano un uomo che poco prima della detonazione poggia una borsa nei pressi del locale e poi si allontana.

La polizia per il momento mantiene il massimo riserbo sulle indagini e non fornisce alcun dettagli sulla matrice.

È il terrore a Colonia

Non si ha nemmeno certezza su quale fosse esattamente l'obiettivo dell'uomo che ha posato la borsa, in quanto nello stesso stabile sono presenti anche diversi uffici. Il proprietario del locale "Vanity", sventrato dall'esplosione, ha dichiarato che i danni superano i 100mila euro. "", ha detto alla Bild.