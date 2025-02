Figli e figliastri

Ascolta ora 00:00 00:00

La famiglia a destra piace così tanto che alcuni suoi esponenti se ne fanno anche due o tre. A sinistra invece così poco che non la vorrebbero neanche. A meno che non ci siano due padri, figlie queer e madri d’anima.

Lo abbiamo pensato ieri quando abbiamo letto il post di una di quelle giornaliste che hanno passato metà carriera a leggere notizie in proprio e l’altra metà a commentare i fatti degli altri, una che ama la famiglia così tanto che il marito infatti vive in Kenya con i figli.

Comunque, vedendo le foto del vicepresidente degli Usa con moglie e prole, ha scritto: «Sempre con questi bambini appesi al collo da esibire anche nei viaggi ufficiali! Ma non ce l’ha una babysitter? Al lavoro non si portano i figli». Ha scritto proprio così, con una punta di acidità e una di sano razzismo sociale: «Neppure una babysitter». Strano non abbia aggiunto «messicana».

E poi ieri è uscita anche la foto di Elon Musk nello Studio Ovale con pupo al seguito. Un po’ come il figlio di JFK sotto la scrivania, per dire. Un’icona.

Queste insopportabili famiglie tradizionali di destra che esibiscono i figli... E lì ci siamo ricordati delle foto di Chelsea Clinton. E delle figlie di Obama che facevano impazzire le giornaliste dem. E della laburista inglese con la figlia al collo a Strasburgo.

Un

tempo, quando la sinistra era progressista, i figli erano il futuro. Ora che è diventata reazionaria sono solo propaganda. Va bene. Invece che al lavoro li porteremo al Gay pride.

Servirebbe un MFGA. «Make Family Great Again».