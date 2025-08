Genitori geniali

Ieri stavamo leggendo del nuovo metodo educativo che va di moda negli Stati Uniti ribattezzato FAFO, acronimo di Fucking Around and Find Out (dove il senso è «Se fai qualcosa di stupido ne subirai le conseguenze» e consiste nella bizzarra idea di lasciare fare ai figli qualsiasi cosa così che imparino dai loro errori), quando abbiamo letto del caso di una famiglia italiana a cui si potrebbe applicare, all'inverso, lo stesso principio. «Fai la cazzata e poi vedi cosa succede». La famiglia in questione è siciliana, di Canicattì, e ha fatto ricorso al Tar perché il figlio aveva preso 9 all'esame di Terza media mentre per loro meritava 10. Ovviamente i giudici hanno dato ragione alla scuola e torto a papà e mammà. Condannati a pagare anche le spese legali per 900 euro. Per noi ne meritavano mille.

Voti ai protagonisti della vicenda. Al Tar per una volta 10. Ai professori che hanno fatto il loro lavoro: 8 abbondante. Al ragazzo, che temiamo abbia solo subito la cosa, lasciamo il suo 9 meritato. Alla famiglia: 2.

Non c'entra nulla. Ma negli anni Ottanta, quando eravamo in Collegio, 8 era il massimo dei voti. Ma tutti erano felicissimi anche del 7.

Comunque. A commento della cosa, un noto giurista ha sentenziato: «I figli non sono tutti geni incompresi». Neppure i genitori, ci permettiamo di aggiungere.

E per il resto, ci è venuto in mente un

cartello che abbiamo visto appeso nella scuola dove eravamo stati per un open day prima di decidere l'istituto per i nostri figli. «I genitori dei geni sono pregati di portarli da un'altra parte». Li abbiamo iscritti lì.