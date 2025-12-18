Le folli tradizioni natalizie della Royal Family: nessuno a letto prima di Carlo e lo strano trono come regalo

Anche la Famiglia Reale britannica si prepara a festeggiare il Natale e, come tanti altri nuclei familiari, possiede le sue tradizioni, anche se più stravaganti.

La prima tradizione, neanche a dirlo, è la location, che si riconferma negli anni. Per il Natale 2025, infatti, Re Carlo e tutti i membri della famiglia si riuniranno nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. I reali trascorreranno il giorno di Natale a Sandringham House, partecipando alla consueta messa mattutina presso la chiesa di St. Mary Magdalene.

Stando a quanto riferito da fonti vicine ai Royals, Re Carlo è più "morbido" nei confronti di alcune regole che erano invece molto rigide quando a governare era la Regina Elisabetta II. A Sandringham vige una ferrea etichetta, e tutti i membri della famiglia sono tenuti a tenere un certo decoro. Una delle regole infrangibili, come spiegato dall'esperta Jennie Bond, è che nessuno può andare a letto prima del Re. Oltre a questo, deve essere mantenuta la massima puntalità: guai ad arrivare in ritardo, oppure in anticipo. Inoltre, deve essere rispettato il dress code, rigidissimo. Gli abiti devono essere scelti e cambiati a seconda del momento della giornata. Arrivati alla sera della Vigilia, i membri della famiglia dovranno indossare abiti da sera. Il giorno di Natale, invece, si potrà indossare qualcosa di più sobrio, ma comunque elegante. Insomma, vietati pigiami, vestaglie e pantofole.

Una delle tradizioni più importanti resta quella dello scambio di regali semplici e scherzosi. Alcuni doni scambiati fra i membri della famiglia reale sono "passati alla storia". Tutti ricordano quando una giovane Kate donò a Harry, suo futuro cognato, un kit "Crea la tua ragazza". Più scioccante, forse, il regalo della Principessa Anna a Carlo: un asse per wc di pelle. "Come si chiamava il bagno? Lo chiamavamo trono. Ci si va e ci si siede sul trono. Quindi, acquistare un sedile del water rivestito in pelle è stato in realtà il modo della principessa Anna di dire: 'Ecco, hai il tuo trono personale!'" , spiegò Dickie Arbiter, ex portavoce della Famiglia Reale, come riportato dal Daily Mail.

Chiaramente anche questo anno ci saranno i "grandi assenti". A quanto risulta, Harry e Meghan non sono stati invitati. Lo stesso, ma per altre ragioni, vale per l'ex Principe Andrea e Sarah Ferguson.