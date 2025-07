Il fumo, poi l'evacuazione: terrore a bordo di un Boeing dell'American Airlines

La paura a bordo è stata tanta: un Boeing 737 Max 8 dell'American Airlines ha interrotto il decollo mentre era sulla pista dell'aeroporto internazionale di Denver per un "problema meccanico" probabilmente dovuto a una malfunzionamento del carrello dell'aereo, principalmente a uno pneumatico.

Cosa è successo

Sui media americani sono stati pubblicati alcuni video che riguardano il momento dell'evacuazione: fumo tutt'attorno al Boeing con l'attivazione automatica degli scivoli d'emergenza e le fiamme visibili sotto il velivolo. Una persona è stata trasportata in ospedale dopo l'incidente, come riferito dall'aeroporto internazionale di Denver, ma le condizioni non sembrano preoccupanti. I dati del sito di monitoraggio dei voli FlightRadar24 hanno mostrato l'aereo raggiungere una velocità massima di 127 nodi, ovvero circa 235 km/h, prima di rallentare.

"C'è molto fumo"

Come riporta AbcNews che ha avuto accesso ai file audio della cabina di pilotaggio, il comandante ha comunicato al controllore di volo che stavano " interrompendo il decollo sulla pista ". Il controllore ha risposto al pilota: " C'è molto fumo " aggiungendo " ci sono delle fiamme, sembra che il fumo si stia un po' attenuando ". La Faa (Federal Aviation Administration) americana ha dichiarato che i 173 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono stati riportati al terminal in autobus dopo essere usciti dall'aereo con gli scivoli.

Il signor Mark Tsurkis, 50 anni, uno dei passeggeri a bordo del volo, ha raccontato ad AbcNews di aver sentito " un forte boato " mentre l'aereo stava per decollare. " Quando l'aereo si è fermato, circa 30 secondi o un minuto dopo, qualcuno ha detto: 'Fumo, fuoco'. E poi, ovviamente, molte persone hanno iniziato a farsi prendere dal panico ", ha dichiarato Tsurkis.

Secondo l'aeroporto internazionale di Denver, l'aereo è stato raggiunto dal Vigili del Fuoco del dipartimento di Denver che hanno spento un incendio a bordo. " Non è stata sicuramente un'esperienza piacevole, ma siamo stati fortunati ", ha concluso Tsurkis.

Dal canto suo, American Airlines ha spiegato che i passeggeri avrebbero preso un altro volo per Miami mentre il Boeing oggetto del problema è già stato ritirato dal servizio e ispezionato. "", ha dichiarato American Airlines in una nota.