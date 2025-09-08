"Fuoriuscita di materiali pericolosi", evacuato il Terminal 4 dell'aeroporto di Heathrow

Il Terminal 4 dell'aeroporto londinese di Heathrow è stato chiuso ed evacuato a seguito di un allarme derivante da un "possibile incidente con fuoriuscita di materiali pericolosi" : così ha dichiarato in una nota la London Fire Brigade.

Ovviamente le autorità hanno interrotto le operazioni di check-in, provvedendo a interdire l'accesso all'intera area a scopo precauzionale e con l'obiettivo di consentire alle squadre di soccorso di intervenire in tutta sicurezza.

"La London Fire Brigade è stata contattata per la prima volta per l'incidente alle ore 17.01 e gruppi provenienti da Feltham, Heathrow, Wembley e dalle stazioni dei vigili del fuoco circostanti sono stati inviati sul posto" . Al terminal 4 stanno operando squadre specializzate nel tentativo di indagare sull'origine dell'incidente e la natura dei materiali sversati potenzialmente pericolosi.

Stando ad alcune immagini diffuse dai media, dalla zona in corrispondenza del Terminal 4 si è levata una colonna di fumo: per ogni evenienza sul posto sono state inviate anche alcune ambulanze. Alcuni passeggeri evacuati dalla zona sono stati soccorsi dai sanitari, ma nessuno per fortuna ha riportato gravi conseguenze.

Il resto dell'aeroporto, che ha complessivamente 5 terminal, ha continuato a operare in modo regolare, anche se l'imprevisto ha avuto comunque delle lievi ripercussioni. Tra i voli in partenza anche due della British Airways diretti a Roma e a Milano, entrambi operati presso il Terminal 5: al momento è indicato qualche minuto di ritardo, che potrebbe tuttavia crescere nelle prossime ore.

Stando a quanto riferito poco fa dalla Bbc sarebbero confermati, quantomeno allo stato attuale delle cose, i voli in decollo e in atterraggio nelle prossime due ore nel Terminal 4: questa notizia sembra ridimensionare la portata dell'allarme, anche se le squadre di specialisti e vigili del fuoco stanno tuttora operando per concludere le verifiche.