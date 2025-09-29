Contro-flotilla a Tel Aviv: la "Nave degli Ostaggi" sfida la Global Sumud Flotilla

Mentre la Global Sumid Flotilla naviga spedita verso le acque israeliane, navigando comunque ancora in acque interazionali, una spedizione simile ma opposta è pronta a muoversi da Israele, con l'intento dichiarato di manifestare contro la detenzione degli ostaggi. I tempi delle "crociate" sono volutamente diversi e non coincidono, perché la flotilla di Gaza dovrebbe entrare in "zona rossa" entro mercoledì mentre la flotilla di Israele si radunerà venerdì per prendere il mare sabato.

La contro-flotilla si radunerà alle 11,30 di venerdì in formazione dietro la "Nave degli Ostaggi", di fronte all'Ambasciata Usa a sud del porto turistico di Tel Aviv. " Greta e gli organizzatori della flottiglia non sono marinai di coscienza: sono pirati anarchici, e molto probabilmente anche nemici di Israele. Lanciamo la nostra flottiglia, per chiedere la liberazione dei nostri fratelli e sorelle tenuti in ostaggio nei tunnel di Gaza da due anni. Non ci scontreremo né ci confronteremo con loro. È compito della Marina proteggere il nostro popolo, le nostre coste e il nostro Paese ", scrivono gli organizzatori.

" Terremo la nostra flottiglia, una flottiglia di veri marinai, che sanno che in mare non ci sono confini, ma solo rispetto e fratellanza marinara. Dimostreremo unità, con vele bianche che gridano forte: 'Liberate prima gli ostaggi, e tutto andrà meglio per tutti ", scrivono ancora nella nota. La flottilla di Israele chiede a chiunque abbia un mezzo nautico di unirsi, " qualsiasi cosa galleggi: surfisti, Sup, barche a vela, motoscafi, barche scolastiche, Sea Scouts, club giovanili e marittimi. Questa è la nostra ora, l'ora dei marinai ".

il giorno in cui Hamas ha perpetrato il peggior massacro della nostra generazione, la Freedom Flotilla ha scelto proprio questa settimana per sfidarci: 'Morte a Israele', 'Palestina libera dal fiume al mare', 'Smantellare Israele'. Questo è il loro obiettivo. Noi promuoviamo la Flotilla di Israele

hanno lo scopo di seminare caos. Noi, cittadini di Israele, ci opponiamo a questa manipolazione

A due anni dal 7 ottobre, è la convinzione dell'organizzazione israeliana, "". Greta e gli altri, sostengono, "".