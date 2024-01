Germania, rapiti i figli dell'ereditiera Christina Block

C'è un drammatico caso di cronaca che da due giorni tiene col fiato sospeso la Germania intera. I figli dell'ereditiera tedesca Christina Block, figlia dell'imprenditore della ristorazione Eugen Block, sono stati rapiti. I due fratelli, uno di 10 e l'altra di 13 anni, si trovavano in Danimarca con il padre, Stephan Hensel, quando sono stati prelevati da un gruppo di uomini e caricati a bordo di due auto. Le targhe dei veicoli sono state diffuse dalla polizia danese per facilitare eventuali segnalazioni, ma al momento dei bambini non c'è traccia.

Il giallo

La sera di Capodanno Klara e Theodor, due dei tre figli di Christina Block, erano seduti ai tavolini del Cafédora, nel paese di Gravenstein, per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio. Stando a quanto riportano i media tedeschi, un gruppo di uomini ha fatto irruzione nel bar e, dopo aver aggredito il papà, ha portato via i due fratellini. Alcuni testimoni hanno visto le targhe delle vetture a bordo delle quali sono stati caricati i bambini. Si tratta di auto prese a noleggio che sono state segnalate al confine, mentre facevano ritorno in Germania.

Trascorsi conflittuali tra l'ereditiera e l'ex

Sulla vicenda indagano sia la polizia danese che quella di Amburgo. Per ora non sembrerebbe esserci alcuna una pista privilegiata. Certo è che i trascorsi conflittuali tra l'erediteria tedesca e l'ex marito gettano ulteriori ombre sul rapimento. Come ben ricorda il Corriere della Sera, Block e Hensel si contendono la custodia dei tre figli da anni. A fine estate del 2021, i figli piccoli erano andati per un weekend in Danimarca dal padre e non avevano più fatto ritorno in Germania. Secondo Christina erano stati trattenuti con la forza. A quel punto Hensel si era rivolto al tribunale danese che, dopo un'attenta valutazione, gli ha riconosciuto il diritto di far crescere i figli con sé in Danimarca. Ne è scaturita una lunga e controversa battaglia legale che ha costretto Block lontano dai suoi bambini per oltre anno e mezzo.

Le ipotesi sul rapimento

Questo clima di tensione tra ex coniugi fa da sfondo al rapimento di Theodor o Klara. E il dubbio s'insinua presto: si tratta forse dell'ennesima questione familiare irrisolta in cui ci finiscono di mezzo i bambini? Oppure qualche criminale, attirato dal clamore mediatico delle persone coinvolte, si farà presto avanti per chiedere un cospicuo riscatto economico? Per ora resta una sola drammatica certezza: i due fratellini non sono ancora tornati a casa.