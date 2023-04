Giallo a Mosca: in fiamme la sede del ministero della Difesa

Articolo in aggiornamento

Incendio a Mosca, dove una lunga colonna di fumo nero è stata vista uscire da un edificio del ministero della Difesa russo. La notizia è iniziata a circolare con un video diffuso sui social, geolocalizzato nel centro della capitale russa. I media locali hanno poi confermato che in un palazzo in via Znamenka è scoppiato un incendio. Restano ancora ignote le cause delle fiamme. Il quartier generale del ministero della Difesa russo, costruito negli anni Quaranta, si trova in piazza Arbatskaya.

" In via Znamenka 19 è scoppiato un incendio in uno degli edifici del Ministero della Difesa. Un'intensa combustione è stata rilevata da una finestra al terzo piano ", riporta l'agenzia di stampa del governo russo Tass, citando uno dei soccorritori recatosi sul posto. Non è stato ancora possibile stabilire le ragioni che hanno portato all'origine del rogo, ma non è la prima volta che scoppia un incendio al ministero della Difesa della Federazione russa. Un evento simile si è verificato nel 2016, quando le fiamme hanno portato anche al crollo di un tetto.

Il 16 marzo scorso, invece, è stato preso di mira il palazzo dell'Fsb (servizi dell'intelligence interna) a Rostov, dove è divampato un vasto incendio in cui ci sono stati diversi morti e feriti. Nella stessa settimana, poi, altre esplosioni misteriose si sono registrate a Sebastopoli e a Sinferopoli nella Crimea occupata dalla Russia, mentre domenica 2 aprile a San Pietroburgo una bomba è detonata dentro a un bar, uccidendo il blogger Vladlen Tatarsky.