Il blitz contro Sunak e le proteste: guerra aperta tra Londra e Greenpeace

Il governo britannico ha tagliato i rapporti con Greenpeace dopo il blitz della scorsa settimana da parte di un gruppetto di eco-vandali contro la residenza di famiglia del primo ministro Rishi Sunak nel North Yorkshire. La rottura tra l’esecutivo Tory e la celebre organizzazione ambientalista è totale: il portavoce ufficiale del premier ha evidenziato che all’ong non dovrebbe essere concesso “un posto al tavolo delle trattative” di Whitehall sulle questioni legate al clima.

Rottura tra governo britannico e Greenpeace

Downing Street e il ministero dell’Ambiente britannico hanno dunque deciso di tagliare Greenpeace dai tavoli di dialogo. “Non vogliamo avere a che fare con chi viola la legge” , il monito. Come riportato da Sky News, non è tardata ad arrivare la replica dell’ong, che ha accusato il governo di aver chiuso la porta ai gruppi della società civile che lottano per l’ambiente. Ma non è tutto.

Al centro delle discussioni è finito anche Alistair Strathern, candidato dai Labour in vista delle suppletive per il seggio di deputato alla Camera dei Comuni da cui l'ex ministra Nadine Dorries ha preannunciato di volersi dimettere nel collegio di Mid Bedfordshire. Il 33enne è infatti accusato di aver animato un recente raduno di protesta radicale promosso da Greenpeace: la richiesta al leader laburista Keir Starmer è di escluderlo dalle elezioni, ma al momento non sono previsti dietrofront. Anzi, un portavoce del partito laburista ha invitato l’esecutivo Sunak a dialogare anche con chi non è d’accordo con le sue politiche ambientali.

Il blitz a casa Sunak