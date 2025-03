Collisione fra petroliera e cargo nel Mare del Nord: fuoco a bordo

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura in Gran Bretagna. Questa mattina, poco prima delle 10 ora locale (le 11 in Italia) è stata registrata una collisione tra una petroliera e una nave cargo nel Mare del Nord, per la precisione al largo della costa dell'East Yorkshire, all'altezza di Hull. Immediato l’intervento della Guardia Costiera britannica con scialuppe di salvataggio e un elicottero.

Stando a quanto riferito da due fonti alla Bbc, ci sarebbe un incendio a bordo della petroliera, mentre altre notizie parlano di fiamme che interesserebbero anche l'altra imbarcazione. L’emittente britannica evidenzia come dai dati di MarineTraffic si noti come la petroliera coinvolta sarebbe la Stena Immaculate, all'ancora al largo di Hull dopo un viaggio iniziato dal porto greco di Agioi Theodoroi, e come alle 9.48 si rilevi la presenza del mercantile Solong, appartenente a un armatore tedesco e battente bandiera portoghese, che sembra entrare in collisione con la petroliera dopo essere salpato da Grangemouth, in Scozia, diretto a Rotterdam.

Il segretario ai Trasporti Heidi Alexander ha espresso preoccupazione per la collisione e ha ringraziato i soccorritori che stanno gestendo la situazione. Secondo la stampa britannica, sarebbero in via di evacuazione alcuni dei marittimi a bordo della nave in fiamme. La Royal National Lifeboat Institution (RNLI), un servizio di scialuppe di salvataggio che lavora sulla risposta alle emergenze, ha reso noto: "Ci sono state segnalazioni secondo cui diverse persone avevano abbandonato le imbarcazioni in seguito a una collisione e c'erano incendi su entrambe le navi". Al momento non si hanno notizie di vittime, né di eventuali rischi di inquinamento per sversamento di petrolio.

In base alle prime informazioni a disposizione, la petroliera è gestita dall'azienda della logistica americana Crowley ed è di proprietà della

svedese Stena Sphere, controllata dalla famiglia Olsson. Il mezzo fa parte delle dieci petroliere indicate dal governo americano per il trasporto di greggio alle forze armate durante conflitti o nei casi di emergenza nazionale.