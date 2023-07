Evacuati 1.200 bambini: è allarme incendi in Grecia

È allarme in Grecia, a nord-est di Corinto, dove un terribile incendio ha coinvolto la località di villeggiatura di Loutraki. Più di 1.200 bambini, che stavano partecipando ai campeggi estivi, sono stati evacuati. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme.

Due incendi in un giorno

Un lunedì nero per la Grecia, che si trova a dover gestire due importanti incendi. Uno è quello di Loutraki, di abbiamo appena parlato, l'altro a Kouvaras, circa 50 chilometri a est di Atene.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Loutraki, l'incendio ha interessato l'area boschiva, a circa 4 km a nord-est di Corinto. Il primo pensiero delle autorità è stato quello di mettere in salvo tutti i bambini che si trovavano impegnati nei campi estivi della zona. Sul posto si trovano al lavoro 54 vigili del fuoco con 19 autopompe, supportati da tre aerei e quattro elicotteri. La polizia locale ha provveduto a chiudere parte di un'autostrada e interrompere i servizi ferroviari per garantire la sicurezza dei cittadini.

Quanto all'incendio di Kouvaras, le fiamme stanno interessando il territorio a circa 27 km da Atene e si stanno diffondendo rapidamente a causa dei venti. Al lavoro si trovano 200 vigili del fuoco con l'aiuto di circa 20 soldati, 68 motori e 16 aerei. Tutti gli sforzi sono concentrati nel domare le fiamme prima che sia tardi. Purtroppo, stando a quanto riportato dai media greci, alcune abitazioni e vetture sono già state distrutte dal fuoco. Alcuni cavalli sono stati salvati e trasferiti nel villaggio di Kalyvia.

" A causa dei forti venti, l'incendio si è diffuso per 12 chilometri in due ore ", ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco Ioannis Artopoios, come riportato dall'agenzia Reuters, in un briefing televisivo. Secondo le autorità locali, si sarebbe trattato di un incendio doloso e un sospetto sarebbe già stato fermato.

Condizioni difficili

Purtroppo le condizioni meteo non aiutano, anzi. Il servizio meteorologico greco ha infatti avvertito nei giorni scorsi di un alto rischio di incendi dovuti all'importante ondata di calore.

In un messaggio su Twitter, il ministro della Difesa greco Nikos Dendias ha fatto sapere che le Forze armate greche stanno aiutando i vigili del fuoco a spegnere gli incendi nella località di Kouvaras, in quella di Loutraki, nei pressi di Corinto, e a Kaparelli, in Beozia, con mezzi aerei e terrestri.