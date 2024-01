Boeing in fiamme dopo il decollo: "È stato un guasto" - VIDEO

Si sono vissuti minuti di angoscia e paura a bordo di un Boeing 747-8 della Atlas Air a pochi minuti dal suo decollo dall'aeroporto internazionale di Miami, quando dalla coda del velivolo sono partite delle fiamme che hanno illuminato il cielo notturno della città della Florida, facendo scattare l'allarme.

Le impressionanti immagini riprese da terra da una donna, che ha poi caricato il filmato sulla sua pagina Instagram, stanno facendo rapidamente il giro del web. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato nella notte di ieri, giovedì 18 gennaio. I dati registrati da Flightaware mostrano che l'aereo cargo, del valore di oltre 400 milioni di dollari, è decollato dall'aeroporto internazionale di Miami alle ore 22.32 e che il suo pilota è stato costretto a compiere un atterraggio d'emergenza appena 14 minuti dopo, ovvero alle 22.46.

A causa di un guasto al motore di cui non è ancora stata resa nota l'origine da parte della compagnia aerea, dai reattori del velivolo hanno iniziato a uscire delle fiamme: l'improvviso malfunzionamento ha costretto il pilota a tornare all'aeroporto di partenza, ma le procedure di rientro si sono svolte senza ulteriori problemi. "Possiamo confermare che il volo 5Y095, un aereo cargo, è atterrato in sicurezza dopo aver riscontrato un malfunzionamento al motore subito dopo la partenza dall'aeroporto internazionale di Miami (MIA)", ha dichiarato infatti un portavoce della Atlas Air. "L'equipaggio ha seguito tutte le procedure standard ed è tornato sano e salvo a destinazione" , ha aggiunto, "in Atlas, la sicurezza è sempre la nostra massima priorità e effettueremo un'ispezione approfondita per determinare l'origine del problema.

I vigili del fuoco di Miami-Dade sono intervenuti sul posto per prestare soccorso in caso di necessità, ma per fortuna non sono stati segnalati feriti, ha dichiarato anche l'aeroporto internazionale di Miami in un comunicato ufficiale.

Il velivolo ha continuato il viaggio programmato verso San Juan, Porto Rico, poche ore più tardi. I dati registrati da Flightaware mostrano che l'aereo è successivamente volato da Porto Rico verso Bogotà, in Colombia, nelle prime ore di oggi, venerdì 19 gennaio, senza alcun problema.