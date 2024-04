Allarme in Danimarca: stop al traffico marittimo. "Il missile Harpoon può partire in ogni momento"

Allarme nel Mare del Nord. Un guasto missilistico sulla fregata Niels Juel della marina militare danese ha costretto le autorità di Copenaghen a chiudere lo spazio aereo e le rotte marittime vicine allo stretto Grande Belt, uno dei più trafficanti al mondo e punto d’accesso principale per il Baltico.

L'area dello stretto chiusa al traffico aereo e marittimo. Fonte: esercito danese

L’Autorità marittima nazionale ha emesso l’avviso a tutti i vascelli di evitare una zona che si trova a circa 4 chilometri a sud del ponte che attraversa lo stretto, ancora aperto al traffico, a causa del “ rischio di caduta di frammenti di un missile ”. L’esercito danese ha spiegato in una dichiarazione che il problema con il vettore si è verificato “ durante un test obbligatorio in cui il lanciamissili è attivato e non può essere disattivato ”. Fino a quando il sistema d’arma non sarà disattivato, vi è il rischio che la testata possa partire e “ volare a pochi chilometri di distanza ”. Alle navi è stato anche detto di calare l’ancora, se necessario.

Il missile in questione contiene 150 chilogrammi di esplosivo, ma non è al momento armato. Non dovrebbe quindi esplodere anche in caso di caduta in mare. " Il missile Harpoon è un missile affilato, ma solo il booster viene attivato in relazione al test, e non c'è quindi alcun pericolo che il missile possa essere fatto esplodere o arrivare più lontano di quanto il razzo booster possa permettere ", si legge nel comunicato rilasciato dalle forze armate. Per questo motivo, l'area di pericolo è stata identificata entro 5-7 chilometri dal porto di Korsør, dove si trova attualmente ancorata la Niels Juel, in direzione sud e ad un'altezza massima di mille metri dal livello del mare. Il guasto è avvenuto durante le esercitazioni iniziate nel marzo scorso, la cui conclusione è prevista per venerdì 5 aprile. L'esercito di Copenaghen ha dichiarato che gli specialisti si stanno recando sul luogo per risolvere il problema.

Per quanto riguarda il vettore che ha scatenato l'allarme, esso è un missile antinave di fabbricazione statunitense, prodotto dalla Boeing Integrated Defense Systems. Dotato di un sistema a guida radar attivo e dal costo di 720mila dollari, l'Harpoon è stato sviluppato dagli americani a partire dagli anni settanta e fino all'ultimo decennio del secolo scorso. Ne esistono varie versioni, utilizzabili da piattaforme di lancio come aerei e sottomarini. In particolare, le batterie costere html" data-ga4-click-event-target="internal">Harpoon Block II sono state consegnate all'Ucraina da Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi per essere dislocate nella zona di Odessa e prevenire invasioni navali da parte delle forze russe.