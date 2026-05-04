"Ha gridato Allah prima di uccidere". Sangue a Barcellona, cosa sappiamo dell'accoltellatore

Una giovane di origini asiatiche, ma residente nel posto, è morta sabato a Esplugues de Llobregat, vicino a Barcellona, dopo essere stata accoltellata da un uomo che alcuni testimoni hanno descritto con tratti nordafricani. Le forze dell’ordine e le autorità spagnole non hanno, al momento, rilasciato informazioni sull’identità dell’aggressore e sulle ragioni che l’hanno portato a uccidere una persona ma secondo il racconto di alcune persone presenti, avrebbe gridato “Allah” prima di colpire al torace e all’addome, tagliandole la gola prima di tentare la fuga, come riferisce The Sun.

Le indagini sono in corso per capire se tra i due potessero esserci collegamenti ma chi si trovava in quel momento in strada, o chi lo ha incrociato nei minuti precedenti, tende a escludere che vittima e aggressore si conoscessero per il modo in cui lui si muoveva prima di colpire. “Ho sentito delle urla e sono corso su per dei gradini verso l'area da cui proveniva il rumore. Ho visto quello che sembrava essere l'uomo che si scagliava contro la vittima e gli ho urlato contro. Si è girato, è venuto verso di me e ha cercato di accoltellarmi in cima alle scale, ma non ci è riuscito. È allora che ho provato a colpirlo. Non gli è piaciuto e ha raccolto dei sassi da terra. Me li ha lanciati colpendomi al braccio, poi ha tentato di accoltellarmi di nuovo tre o quattro volte”, ha raccontato al DailyMail un uomo di 58 anni che ha provato ad affrontarlo. “Ma per lui era più facile accoltellare una giovane donna che un uomo. I vicini hanno iniziato a gridare 'Polizia, polizia', così lui si è girato ed è scappato”, ha aggiunto.

El Mundo e Telecinco, citando altri testimoni, hanno riferito di averlo visto agire in modo “nervoso” prima dell'accoltellamento, quando si aggirava per le strade della cittadina brandendo il coltello, come dimostrano anche alcuni video. Uno di loro ha riferito che sembrava stesse “studiando il terreno” prima di agire e che l’accoltellamento sembrava essere completamente casuale. Esplugues de Llobregat è una zona residenziale tranquilla, che sorge nei pressi dello stadio Camp Nou, dove abitano anche alcuni giocatori della squadra locale.

Il movente terroristico pare sia stato inizialmente escluso dalle forze dell’ordine ma le testimonianze potrebbero probabilmente portare a riconsiderare il tutto. L’aggressore è stato comunque fermato poco dopo l’omicidio e si trova tutt’ora agli arresti.