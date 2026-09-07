Harry e Meghan, la decisione di Re Carlo: “Rimangono fuori dalla famiglia reale”

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti, ha riacceso il dibattito sul rapporto della coppia con la famiglia reale. Soprattutto nel Regno Unito, il loro rientro ha alimentato interrogativi sulle loro reali intenzioni: un ritorno alla vita privata oppure l’ipotesi di un nuovo avvicinamento alla monarchia? A fare chiarezza è ora Re Carlo III, attraverso una comunicazione autorizzata e inviata a esponenti istituzionali britannici, nella quale si ribadisce che il duca e la duchessa di Sussex non sono membri attivi della Royal Family. Harry e Meghan continueranno quindi a vivere e svolgere le proprie attività nel Regno Unito da privati cittadini, mantenendo i loro interessi commerciali e gli impegni benefici. In poche parole, il trasferimento dei Sussex non comporta alcun cambiamento nel loro ruolo.

Harry e Meghan, niente “Sua Altezza Reale”

La comunicazione chiarisce anche la posizione dei due rispetto al trattamento di “Sua Altezza Reale”. Gli stili “His Royal Highness” e “Her Royal Highness” restano “in abeyance”, cioè sospesi, e non vengono utilizzati. Questo non significa che i Sussex abbiano perso i titoli di Duca e Duchessa: la precisazione riguarda esclusivamente l’uso delle formule HRH.

Indipendenza finanziaria e privacy

La lettera ricorda la scelta compiuta dalla coppia nel 2020 di rinunciare agli incarichi ufficiali e costruire una propria indipendenza finanziaria. La maggiore autonomia e la tutela della loro privacy, secondo quanto riportato nella comunicazione, continueranno a essere rispettate. Anche le attività benefiche di Harry e Meghan vengono considerate iniziative personali e non impegni svolti in rappresentanza della Corona. Si tratta quindi di attività separate da quelle istituzionali della famiglia reale.

Il ritorno dopo sei anni

L’ex coppia reale, ha lasciato il Regno Unito nel 2020 per trasferirsi negli Stati Uniti e sono rientrati alla fine di agosto. Il ritorno è arrivato dopo alcuni segnali di riavvicinamento sul piano familiare: a luglio Re Carlo aveva incontrato il figlio, Meghan e i due nipoti a Highgrove, in quello che era stato descritto come un incontro privato di famiglia. Il rientro nel Regno Unito segna dunque un nuovo capitolo nella vita dei Sussex, ma non modifica la posizione che la coppia aveva assunto dopo l’addio agli incarichi ufficiali. Harry e Meghan possono vivere nel Paese e portare avanti le proprie attività personali e benefiche, mentre il loro rapporto con la monarchia resta quello di membri non operativi della Royal Family.