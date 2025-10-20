Hong Kong, Boeing finisce in mare e si spezza a metà

Una tragedia costata la vita a due operatori di terra: un Boeing 747 cargo della compagnia turca Act airlines decollato da Dubai è finito fuori pista cadendo in mare e spezzandosi in due mentre atterrava all'aeroporto internazionale di Hong Kong. Nell'incidente, l'aereo si è scontrato con un'auto della sicurezza provocando la morte delle due persone a bordo.

Cosa è successo

Fortunatamente, i quattro membri dell'equipaggio presenti nel velivolo si sono salvati. Tutto è accaduto in piena notte quando a Hong Kongn erano quasi le 4 del mattino di lunedì 20 ottobre : secondo le prime ricostruzioni i piloti non avrebbero chiesto aiuto prima di atterrarre percorrendo metà della pista prima che il Boeing sbandasse irrimediabilmente verso sinistra secondo quanto dichiarato da Steven Yiu, direttore esecutivo delle operazioni dell'autorità aeroportuale. Le immagini sono terribili: si vede il Cargo spezzato in due galleggiare in mare con la parte della coda ad alcune decine di metri di distanza e totalmente tranciata.

La dinamica dell'incidente

" Non è stata l'auto di pattuglia a precipitarsi in pista ma è stato l'aereo a uscire di pista e a schiantarsi contro il mezzo che si trovava fuori dalla recinzione ”, ha detto in conferenza stampa Yiu. All'arrivo dei soccorsi l'aereo galleggiava a mare spezzato in due parti è con i quattro membri dell'equipaggio in attesa di essere soccorsi dal portellone aperto. " Le squadre di soccorso hanno recuperato il corpo di uno degli addetti alla sicurezza sul posto, mentre un altro è stato dichiarato morto più tardi in ospedale ", ha aggiunto.

Le possibili cause

Le autorità, tra cui il Dipartimento dell'aviazione civile di Hong Kong, stanno indagando sulla cause dell'incidente: i primi rapporti indicano tra le varie cause che stanno vagliando la pista bagnata a causa delle recenti piogge anche se è davvero difficile che un aereo del genere potesse avere problemi a causa del meteo. Anche se il volo era operato dall'Act airlines, il Boeing era di proprietà di Emirates che lo aveva successivamente noleggiato alla compagnia turca. Il video è diventato rapidamente virale riaccendendo le polemiche sugli aerei Boeing.

Quando ho saputo dell'incidente, sono rimasto scioccato. Lavoravo in quell'aeroporto, e questo è un incidente raro da molto tempo

Oddio! È di nuovo Boeing

", ha scritto un utente sui social. "", ha commentato un altro utente.