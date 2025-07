Incendi a Creta, 1500 turisti in fuga dagli hotel

Da ieri pomeriggio un incendio di grosse dimensioni divampa sull'isola greca di Creta, sulla costa sudorientale, in un bosco vicino a hotel, case vacanze, strutture ricettive e residenze. Le autorità hanno fatto evacuare hotel, camere in affitto e abitazioni nel comune di Ferma, dopo che i venti di burrasca avevano alimentato rapidamente le fiamme verso sud. Sino ad ora circa 1.500 persone sono state fatte evacuare dalle zone turistiche e trasferite a Ierapetra. Stando alle ultime informazioni il fronte del fuoco si estende per almeno sei chilometri, rendendo sempre più difficile il contenimento. Un denso fumo ha avvolto l'area interessata, riducendo in alcuni punti la visibilità quasi a zero. Il fumo si è esteso fino alla spiaggia di Makry Gialos, a 10 chilometri da Achlia a Lasithi.

Strada principale chiusa al traffico

Vicino all'insediamento di Agia Fotia la strada più importante è stata chiusa dalla polizia, che ha invitato residenti e visitatori a evitare tutti gli spostamenti non essenziali: troppo pericolosa, infatti, è la qualità dell'aria, unitamente al caldo estremo e alla caduta di cenere. Ad Agia Fotia le residenze case in affitto sono state distrutte e la zona è senza corrente elettrica. Almeno quattro anziani sono stati ricoverati in ospedale con problemi respiratori causati dal fumo. A scopo precauzionale le autorità sanitarie hanno messo in stato di allerta tutti gli ospedali di Creta.

Lotta contro le fiamme

Circa 230 pompieri, supportati da 10 aerei antincendio, stanno combattendo le fiamme. Due persone sono state evacuate nella notte via mare, mentre sei barche private sono pronte nel caso fossero necessarie ulteriori evacuazioni. Sono state segnalate case danneggiate mentre le fiamme hanno bruciato le foreste sulle colline, alimentate da forti venti. "È una situazione molto difficile. L'incendio è molto difficile da contenere.

In questo momento non riescono a domarlo", ha detto durante la notte Nektarios Papadakis, un funzionario della protezione civile dell'autorità regionale. "I turisti che sono stati evacuati stanno tutti bene - ha aggiunto -. Sono stati portati in un palazzetto di pallacanestro e in hotel in altre zone dell'isola"