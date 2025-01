Inferno a Los Angeles, almeno 5 morti: "Gli incendi più devastanti della storia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il numero degli edifici distrutti sale a 1500 e più di 100.000 abitanti sono stati costretti a fuggire di fronte alle fiamme. Ma non basta: l’incendio, già considerato da molti come “il più distruttivo della storia di Los Angeles”, riesce a mettere in difficoltà le visite politiche del presidente americano uscente. Joe Biden, visti gli ultimi sviluppi negativi, ha deciso di annullare il viaggio in Italia a causa dell’emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio la California.

Ma non basta. Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio le fiamme hanno raggiunto la zona abitata dalle star di Hollywood, colpendo le zone più famose da Santa Monica a Malibu. E il risultato è presto detto: 52mila residenti sono stati costretti ad evacuare la zona. Intanto le fiamme hanno già cominciato a divorare le colline, a poche centinaia di metri dall’Hollywood Boulevard e dal famoso Teatro Cinese. I miglioramenti, quindi, tardano ad arrivare.

Il governatore della California non ha alcun dubbio a riguardo: “Siamo lontani dall'essere fuori pericolo” . Dichiarazioni forti che, purtroppo, non si allontanano dalla realtà dei fatti. Le strade sono intasate e le persone “trasportano qualsiasi cosa possano sotto una coltre di fumo denso”. Sintomatici in questo senso sono i quartieri prestigiosi già evacuati. Prima di tutti quello di Brentwood, dove tra l’altro ha la casa l’attuale vice-presidente Kamala Harris. Oppure, quello di Pacific Palisades, dove vivono, tra le altre star, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Ben Afleck.

E che la situazione stia mettendo in forte difficoltà la città degli Angeli lo conferma l’ultima decisione di Joe Biden di annullare il viaggio programmato in Italia. Il presidente, arrivato a Los Angeles nelle ultime ore, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha deciso di monitorare da vicino gli sviluppi dell’incendio divampato vicino al Topanga State Park nella mattina di martedì 7 gennaio.

"Dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza che combatte gli incendi senza precedenti che devastano la zona, e dopo aver varato una dichiarazione di grave calamità per la California, il presidente Biden ha preso la decisione di annullare il suo prossimo viaggio in Italia per rimanere concentrato sulla direzione della piena risposta federale nei prossimi giorni" , ha

annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. L’incendio che ha già causatonon ha intenzione di fermarsi anche a causa dei forti venti che non aiutano lo Stato nell’ultima settimana.