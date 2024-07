Incendio doloso in un condominio a Nizza, 7 morti: tre sono bambini

Ascolta ora 00:00 00:00

Il bilancio è molto grave: sette persone sono morte in un incendio in un condominio di Nizza, in Francia, divampato questa notte molto probabilmente perché provocato volontariamente. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni residenti intorno alle 2.30, quando le fiamme già erano alte e avevano bruciato gran parte del settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, una zona operaia della città. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio e trarre in salvo le persone intrappolate.

Le cause

Gli inquirenti hanno fatto sapere di "privilegiare la pista criminale" per il rogo. "Visti i primi elementi, ho aperto un'inchiesta per atti dolosi con conseguenze letali" , ha dichiarato il procuratore Damien Martinelli, precisando che tra le vittime figurano "tre bambini e un adolescente" . I piccoli deceduti avevano 5, 7 e 10 anni. Le altre persone che hanno perso la vita sono un adolescente, due donne e un uomo. Una delle vittime è morta lanciandosi dalla finestra per sfuggire alle fiamme.

I soccorsi

Un uomo è stato trasportato in ospedale in fin di vita, mentre altre due persone sono state ricoverate in gravi condizioni.

"violento incendio in un appartamento"

I soccorritori hanno parlato di unal settimo piano dell'edificio. Tre persone sono state salvate con lementre a decine hanno lasciato il palazzo dall'ingresso principale. Per domare l'incendio sono stati coinvolti 25 mezzi e 72 pompieri.