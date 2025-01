Incendio in un hotel in Turchia: almeno 10 morti

Le fiamme avvolgono l'hotel nella notte

Il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato in Turchia è di almeno 10 morti e 32 feriti. Le fiamme hanno avvolto l'hotel Grand Kartal nella stazione sciistica di Kartalkaya. Le immagini delle tv locali hanno mostrato il tetto e gli ultimi piani dell'hotel in fiamme ma ancora non sono note le cause dell'incidente. Il governatore Abdulaziz Aydin ha riferito che due delle vittime sono morte per i traumi lanciati dopo essersi lanciate " in preda al panico " dall'edificio in fiamme. L'incendio è divampato poco prima dell'1.27 ora italiana, le 3.27 locali. Quasi 270 tra vigili del fuoco e soccorritori stanno ancora lavorando per domare l'incendio.

Stando alle prime informazioni che arrivano da Kartalkaya, le fiamme sono divampate dalla sala ristorante dell'hotel, una struttura di 12 piani sulla cima della catena montuosa Koroglu a circa 170 chilometri a nord-ovest della capitale Ankara. I soccorsi sono resi ancora più complessi dalla posizione dell'hotel, che in parte è adagiata su un costone di roccia. Nel momento in cui sono divampate le fiamme, all'interno della struttura erano presenti circa 230 ospiti. Necmi Kepcetutan, un istruttore di sci dell'hotel, ha detto che stava dormendo quando è scoppiato l'incendio e di aver aiutato circa 20 ospiti a uscire dall'hotel che era avvolto dal fumo.

Non sono ancora note le cause e le indagini dovranno fare il suo corso ma tra le prime ipotesi per lo scoppio dell'incendio c'è che a contribuire in maniera determinante al propagarsi dell'incendio sia stato il rivestimento in legno della struttura, che ha accelerato le fiamme.

A rendere ancor più grave la tragedia è il periodo: questi sono i giorni delle vacanze scolastiche invernali, la pausa del semestre scolastico, pertanto molte famiglie e molti giovanissimi ne hanno approfittato per una fuga in montagna per lo sci.