In fiamme un palazzo di 10 piani ad Anversa: vittime e feriti. Persone in fuga dai balconi

E' di diversi morti e feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di dieci piani ad Anversa. Lo riferisce il sito di Le Soir, precisando che le fiamme sono divampate all'ottavo piano del condominio situato nel quartiere di Linkeroever. La polizia belga ha confermato la presenza di diverse vittime, ma il numero esatto dei morti e dei feriti non è stato ancora reso noto, mentre le squadre di soccorso stanno continuando a perlustrare l'edificio alla ricerca di eventuali dispersi. Al momento, il bilancio provvisorio è di sei morti.

"L'edificio è stato completamente evacuato", ha dichiarato Marie De Clercq, portavoce dei vigili del fuoco di Anversa. "Ora le nostre squadre sono impegnate nello spegnimento dell'incendio e nella ricerca di eventuali altre vittime. Si tratta di un'operazione di vasta portata: sul posto sono intervenuti oltre dieci mezzi dei vigili del fuoco", ha aggiunto. Alle operazioni partecipano anche squadre provenienti dalle zone di Waasland, Rand e Rivierenland, oltre alla Protezione civile belga. Sul luogo dell'incendio è operativa anche un'unità con droni per supportare le ricerche e monitorare l'evoluzione del rogo dall'alto. A causa dell'intensa colonna di fumo, le autorità hanno inviato un messaggio di allerta ai residenti della zona, invitandoli a rimanere in casa, tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, spegnere gli impianti di ventilazione per limitare l'esposizione ai fumi dell'incendio. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.

Al momento non è chiaro cosa abbia causato l’incendio. Sul posto sono state inviate diverse squadre di primi soccorritori e di agenti di polizia, fra cui un’unità specializzata nell’uso di droni. È stato attivato un piano di emergenza sanitaria per evitare che una saturazione degli ospedali vicini. Le fiamme sono divampate a metà mattinata e un fotografo di AP sul posto ha riferito che il fumo si è diradato dopo alcune ore, ma che molti soccorritori sono ancora sul posto. Drammatiche immagini tv mostrano un uomo su un piano alto avvolto dal fumo, che si sporge da un balcone nel tentativo di respirare aria fresca, prima di dirigersi verso una finestra vicina. Il quartiere di Linkeroever, nella parte orientale di Anversa, è una vasta zona residenziale costellata di grattacieli e confinante con un grande parco dove d’estate si tengono concerti all’aperto.

In un messaggio pubblicato sui social, il primo ministro belga Bart De Wever, già sindaco di Anversa, ha dichiarato che "il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati a causa del terribile incendio a

Linkeroever". "La mia più profonda gratitudine va ai servizi di emergenza, che stanno facendo tutto il possibile per soccorrere rapidamente e in sicurezza le numerose persone coinvolte e per domare le fiamme", ha aggiunto.