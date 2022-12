Incendio vicino Lione, bilancio tragico: dieci morti, tra cui cinque bambini

Tragico il bilancio del mega incendio esploso in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione in Francia. Dieci persone hanno perso la vita, tra cui cinque bambini, mentre quattordici residenti sono rimasti feriti; quattro versano in gravi condizioni. I minorenni deceduti nell’incendio hanno tutti un’età compresa tra i 3 e i 15 anni.

#Incendie à @vaulxenvelin69 dans un immeuble d'habitation ce vendredi 16 décembre 2022.

Point de situation à 06h30 ⤵️ pic.twitter.com/FioOtXvCdI — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 16, 2022

Come riporta l'emittente francese Bfmtv sul luogo della tragedia sono intervenuti circa 170 vigili del fuoco con 65 autopompe. L’incendio, la cui "origine è sconosciuta" e che "ora è stato estinto" , è scoppiato poco dopo le 3 di notte cogliendo di sorpresa gli abitanti del palazzo, la maggior parte dei quali dormiva. Secondo alcune testimonianze, le fiamme sarebbero divampate al piano terra per poi diffondersi fino ai piani superiori. Un incendio con un bilancio così pesante non si verificava in Francia dal 2019, quando in un evento doloso nel 16esimo arrondissement di Parigi morirono dieci persone e altre trentadue rimasero ferite.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin. "Un'indagine dovrà determinare le cause di questo incendio, È uno vero shock, è gravissimo, ho parlato con il presidente della Repubblica", ha detto. L'incendio, come riporta Rai News, si è sviluppato nell'area di "Mas du Taureau", una zona in pieno rinnovamento urbano dopo essere stato a lungo il simbolo dei quartieri della periferia lyonnaise, dove spesso c'erano tensioni. All'inizio degli anni 2000, la città ha lanciato un programma da 100 milioni di euro, per ripensare quello che sarebbe diventato un eco-distretto, sviluppare negozi locali e i trasporti pubblici.