Incidente aereo sfiorato per soli 15 metri: ecco come i piloti hanno salvato i passeggeri

Solo 15 metri, e la prontezza dei piloti, hanno impedito che due aerei impattassero all’aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom, in Texas. Il 4 febbraio di quest'anno, lo scalo americano era avvolto da una fitta coltre di nebbia che impediva una visione ottimale dello spazio a disposizione. Il velivolo passeggeri, con a bordo oltre 130 passeggeri, e quello cargo si sono ritrovati nella stessa posizione e il rischio di una collisione è stato altissimo.

L'agenzia National transportation safety board ha aperto un'indagine per capire come sia potuto accadere e quella tragedia mancataè stata oggetto di lunghe discussioni nei mesi precedenti. Non sono mancate le critiche all'intero sistema, che evidentemente ha mostrato una falla grave per permettere che due aerei si avvicinassero tra loro a una distanza tanto critica. Del caso si è occupato anche il New York Times con un'indagine particolarmente accurata e ed è emerso, com'era lecito supporre già dalle prime battute, che a monte di quella situazione c'è stata un'importante catena di errori. In base a quanto ricostruito dal Nyt, tra i principali responsabili ci sarebbe il controllore di volo. Tuttavia, sono emerse importanti problematiche anche nella struttura dell'aeroporto che avrebbero contribuito a causare una quasi strage.

Il Boeing 767 cargo di FedEx si trovava in avvicinamento, poco dopo le 6.30 del mattino, presso l'aeroporto di Austin-Bergstrom. In quegli stessi istanti, però, un altro Boeing, ma del tipo 737, della compagnia Southwest, era in fase di approccio alla pista 18 sinistra per decollare verso Cancún, in Messico. Ma in quella stessa pista era stato autorizzato l'atterraggio del volo FedEx. Quindi entrambi gli aerei erano stati destinati a quella pista. Il volo passeggeri si trovava in testa alla pista ed era pronto a spingere i motori al massimo ed è stato quello a sollevare i dubbi del volo cargo. Ma dalla torre continuano a dare conferma a entrambi i voli ed è solo quando l'aereo di FedEx si trova a 46 metri di quota e a circa 400 metri di distanza da quello di Southwest che ci si rende conto del rischio.

Il volo cargo rischia di schiacciare, letteralmente, quello passeggeri e sono stati i piloti del primo a prendere in mano la situazione, ordinando ai colleghi della Southwest di interrompere immediatamente il decollo. Il pilota di FedEx ridà energia ai motori e abortisce l'atterraggio, dando tempo al volo passeggeri di decollare in sicurezza. Il tutto, quano ormai i due voli si trovavano a una distanza di 15 metri. Sarebbe bastata una frazione di secondo per raccontare la cronaca di una tragedia aerea.