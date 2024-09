Incidente in Egitto, si ribalta autobus con turisti: 9 italiani feriti, di cui 2 in gravi condizioni

Ascolta ora 00:00 00:00

È di 46 feriti, tra i quali 9 italiani, il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto in Egitto nella serata di ieri, sabato 14 settembre: un autobus con a bordo alcuni turisti si è ribaltato mentre faceva ritorno da Sharm el Sheik, lungo la strada che mette in collegamento Suez e Il Cairo, a un centinaio di chilometri di distanza dalla capitale.

Secondo quanto precisato dalle autorità locali, si tratta di 43 turisti e 3 lavoratori egiziani: tra i feriti risultano 9 nostri connazionali, 2 dei quali in gravi condizioni, oltre a 11 turchi, 2 britannici e 21 russi. Dopo il terribile schianto, avvenuto presumibilmente anche a causa dell'elevata velocità, sul posto si sono precipitate 15 autoambulanze: i 46 feriti sono stati tutti trasferiti per accertamenti al Complesso Medico di Suez.

Per quanto riguarda gli italiani, secondo quanto dichiarato all'Ansa dal direttore dei servizi sanitari del governatorato di Suez Ismail El-Hafnawy, 2 versano "in condizioni critiche" e si trovano tuttora "in terapia intensiva" , mentre gli altri 7 "sono stabili" . Uno dei due nostri connazionali più gravi, una donna di 34 anni, rischia di perdere un braccio. Per quanto concerne quest'ultimo caso, El-Hafnawy ha spiegato che prima di potere procedere con un eventuale intervento chirurgico "bisogna aspettare di ottenere il consenso di un familiare o di quello del consolato".

Come accennato, l'autobus con a bordo i turisti si sarebbe ribaltato per cause ancora da accertare, anche se per il momento l'ipotesi più plausibile è che l'incidente sia una conseguenza della velocità troppo elevata del mezzo di trasporto. Subito dopo l'intervento sul posto dei soccorritori il Complesso Medico di Suez ha attivato lo stato di emergenza, convocando immediatamente tutto il personale medico a disposizione per assistere i feriti: al momento, per fortuna, non ci sarebbero persone in pericolo di vita. Anche il ministro della Salute egiziano Khaled Abdel-Ghaffar sta seguendo da vicino la delicata vicenda.

L'ambasciata italiana in Egitto si è immediatamente attivata per fornire supporto ai nostri concittadini, e il console ha raggiunto Suez. Anche la Farnesina resta a disposizione, comunicando che anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato informato dei fatti.

"L'ambasciata d'Italia in Egitto d'intesa con la Farnesina, si è subito attivata e segue il caso dell'incidente di autobus che vede coinvolti alcuni connazionali. : questo il comunicato su X della Farnesina.