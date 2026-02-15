Insulti razzisti e rissa in volo, aereo costretto all'atterraggio d'emergenza: "Sangue e denti su sedili e pavimento"

Paura a bordo di un volo della Jet 2, dove a causa di una furiosa rissa esplosa tra i passeggeri il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza: sotto choc i testimoni dell'episodio, che dopo aver toccato finalmente terra hanno parlato di scene splatter, con sangue e denti sparsi sul pavimento del velivolo e sui sedili.

I fatti si sono verificati a bordo di un velivolo in partenza da Antalya, in Turchia, e diretto in Gran Bretagna all'aeroporto di Manchester. Proprio nel bel mezzo della traversata, quando l'aereo stava solcando i cieli dell'Europa continentale a 9mila metri da terra, sarebbe scoppiato un putiferio a causa dell'atteggiamento tenuto da alcuni facinorosi. Ad accendere la miccia, ha riferito qualcuno, sarebbe stato nello specifico un uomo, il quale, presumibilmente sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe rivolto degli insulti razzisti nei riguardi di alcuni individui di origini pakistane, una circostanza, questa, riportata dal The Sun ma che non ha avuto al momento alcuna conferma ufficiale.

Qualunque sia stata la causa a innescare l'alterco, a un certo punto, dopo insulti, grida e qualche spintone, è esplosa una furiosa rissa che né il personale di bordo né gli altri passeggeri intervenuti nel disperato tentativo di riportare l'ordine sono riusciti inizialmente a sedare: il video delle botte da orbi tra i protagonisti della lotta a 30mila piedi di quota ha fatto il giro del web diventando virale in poche ore.

I testimoni hanno raccontato della furia tra i partecipanti alla rissa, riferendo di aver visto i sedili e il piano di calpestio del velivolo imbrattati di sangue e di aver scorto anche qualche dente a terra. Impossibilitati a far ritornare la situazione alla normalità, e col rischio che a un certo punto la rissa potesse esplodere nuovamente, gli assistenti di volo hanno comunicato la situazione al comandante, il quale ha quindi deciso di dirottare il volo verso Bruxelles per richiedere l'intervento della polizia a bordo del mezzo.

Una volta che l'aereo ha toccato terra, i responsabili sono stati arrestati, dopo di che è stato necessario attendere oltre mezz'ora prima di poter ripartire alla volta di Manchester.

La compagnia aerea ha rilasciato un comunicato per riferire quanto accaduto, annunciando di volersi rivalere sui responsabili dei disordini. "Il volo LS896 da Antalya a Manchester è stato dirottato ieri su Bruxelles a causa del comportamento deplorevole di due passeggeri irrequieti", si legge nella nota della Jet 2, "entrambi sono stati fatti scendere dalla polizia a Bruxelles e il volo ha proseguito per Manchester".