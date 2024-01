Iowa, sparatoria in una scuola, morto l'assalitore: almeno tre feriti

Nuova sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. La polizia di Perry, in Iowa, ha confermato che c’è stato un attentato in un istituto superiore della città. Il bilancio attuale è di un morto e tre feriti (due studenti e un dipendente della scuola): la vittima è l'attentatore, che si sarebbe suicidato con un colpo di pistola. La polizia ha risposto all'attacco e la situazione non è più attiva secondo quanto riferito dalla contea di Dallas: “Non vi è alcun ulteriore pericolo per la popolazione. Stiamo lavorando per cercare di capire tutto quello che è successo” , le parole dello sceriffo della contea di Dallas, Adam Infante. Il killer è stato identificato e nelle prossime ore verranno rese note le sue generalità.

In base a una primissima ricostruzione, l'aggressore sarebbe entrato in azione poco dopo le ore 7.30 locali, sicuramente prima dell'inizio delle lezioni. Alle 7.40 le prime richieste di intervento per la sparatoria. Sul posto sono giunti i soccorsi, i servizi di emergenza e l'FBI. L’area è stata messa in sicurezza ed è prevista una conferenza stampa. Perry si trova a una quarantina di chilometri da Des Moines ed è una cittadina con circa 8 mila abitanti. L’istituto colpito fa parte del distretto scolastico della Perry Community composto da 1.785 studenti: le lezioni sono state cancellate per tutta la giornata. Secondo quanto confermato da un funzionario ai microfoni della CNN, la Casa Bianca è a conoscenza di quanto accaduto in Iowa e sta monitorando la situazione: il presidente Joe Biden è in contatto con l'ufficio del governatore dell'Iowa Kim Reynolds.