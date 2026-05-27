Media iraniani, c'è la bozza dell'accordo con gli Usa. Ma la Casa Bianca: "Completa invenzione"

C'è la bozza dell'accordo tra gli Usa e l'Iran. Lo ha illustrato la tv di Stato iraniana. È previsto il ritiro delle forze militari vicine al territorio iraniano e la revoca del blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito della navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman.Stando al "Memorandum di Islamabad", questo il nome del documento, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.
Casa Bianca: non credere alle notizie dei media iraniani
"Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione". Lo ha detto la Casa Bianca.
Iran, negoziati con l'Oman per un nuovo meccanismo di gestione di Hormuz
L'Iran e l'Oman stanno negoziando congiuntamente un nuovo meccanismo per il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il vice capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Ali Bagheri. "Le condizioni e le procedure saranno completamente diverse da quelle precedenti al conflitto tra Iran e Stati Uniti", ha spiegato. Secondo l'agenzia Isna, parlando con i giornalisti a Mosca, Bagheri ha anche approfondito la richiesta statunitense di riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, affermando: "I contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti continuano. Possiamo raggiungere un accordo su questa questione specifica solo se concordiamo su tutte le questioni in sospeso".
Nbc: nella lista degli obiettivi del Pentagono in Iran solo target difficili
Il Pentagono ha stilato una lista dei possibili obiettivi da colpire in Iran qualora Trump decidesse di riprendere i bombardamenti. L'unico problema, secondo quanto riferito da alcune fonti dell'amministrazione a Nbc, è che i target identificati sono molto più difficili da trovare e colpire: molti infatti sono sotterrati fra le montagne o nascosti fra la popolazione civile, rendendo difficile portare a segno attacchi di precisione. I target "facili" sono terminati, ora ci sono quelli "difficili" se i combattimenti dovessero riprendere, ha detto un funzionario americano a Nbc, osservando come il successo non sia più garantito con attacchi solo dall'alto.
Tv Iran, in bozza via blocco Usa da Hormuz e transito a livelli pre-guerra
La tv di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli Usa ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito della navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il "Memorandum di Islamabad", questo il nome del documento, afferma che, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.
Pasdaran, improbabile la ripresa della guerra con gli Usa
"La ripresa della guerra con gli Usa è improbabile". Lo ha detto Mohammad Akbarzadeh della Marina dei Guardiani della rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un 'cimitero per gli aggressorì. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citata da Al-Jazeera. "La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni", ha detto Akbarzadeh, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. "Non dubitate che trasformeremo la zona da Chabahar a Mahshahr in un cimitero per gli aggressori", ha aggiunto, nominando località situate alle due estremità della lunga costa meridionale dell'Iran.