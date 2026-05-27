Media iraniani, c'è la bozza dell'accordo con gli Usa. Ma la Casa Bianca: "Completa invenzione"

L'Iran e l'Oman stanno negoziando congiuntamente un nuovo meccanismo per il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il vice capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Ali Bagheri. "Le condizioni e le procedure saranno completamente diverse da quelle precedenti al conflitto tra Iran e Stati Uniti", ha spiegato. Secondo l'agenzia Isna, parlando con i giornalisti a Mosca, Bagheri ha anche approfondito la richiesta statunitense di riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, affermando: "I contatti indiretti tra Iran e Stati Uniti continuano. Possiamo raggiungere un accordo su questa questione specifica solo se concordiamo su tutte le questioni in sospeso".