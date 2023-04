Fermato in Algeria il circense Max Togni: ignote le ragioni

Fermato in Algeria Max Togni, cittadino italiano nato a Torino in possesso sia di cittadinanza italiana che francese. L'uomo è stato bloccato dalle forze di polizia algerine, e al momento non sappiamo ancora quali siano le motivazioni di un simile provvedimento nei suoi confronti.

Chi è Max Togni

Max Togli è attualmente il direttore del circo Amar. La sua è una tradizione familiare, dato che il padre Livio ha passato il testimone a lui e al fratello Steve. Cercando in rete si apprende che il circo Amar aveva riaperto nell'estate del 2022 in Algeria, dopo uno stop di circa due anni. Gli spettacoli sono stati messi in scena ad Algeri.

Grazie anche ai finanziamenti di varie associazioni culturali italiane, il circo ha potuto effettuare diversi tour in tanti paesi del mondo. Dalla Turchia all'Iran alla Siria e al Libano, fino al Ghana, Costa d’Avorio, Ucraina e Russia.

Il fermo

Sul fermo che ha colpito Max Togni non si sa molto. Secondo quanto riportato da AdnKronos, che riporta le voci che arrivano da fonti diplomatiche, l'uomo sarebbe stato raggiunto e trattenuto dalle autorità algerine nel corso della serata di ieri.

Togni si trova al momento ancora in stato di fermo, e non sono state rese note le motivazioni. Ci sarebbero però dei precedenti: nel 2016 il direttore del circo Amar era già stato arrestato per traffico illegale di valuta.