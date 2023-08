Canada, il premier Trudeau si separa dalla moglie: "Famiglia resta unita"

È giunta al capolinea la storia d'amore tra il primo ministro canadese Justin Trudeau e sua moglie Sophie Grégoire. Con una nota congiunta diramata sui social network, la coppia ha annunciato di aver messo nero su bianco un accordo di separazione legale dopo diciotto anni trascorsi fianco a fianco. Trudeau, 51 anni, e Grégoire, 48 anni, si sono sposati alla fine di maggio 2005 e hanno tre figli.

"Sophie e io vorremmo condividere il fatto che dopo molte conversazioni significative e difficili, abbiamo preso la decisione di separarci" , si legge nel comunicato congiunto diffuso su Instagram. I portavoce di Trudeau hanno confermato la firma di un accordo legale: " Hanno lavorato per garantire che tutti i passaggi legali ed etici relativi alla loro decisione di separarsi siano stati presi e continueranno a farlo andando avanti" , riporta il Guardian.

L'amore tra i due sbocciò venti anni fa, nel 2003, a un evento di beneficenza. Diventati marito e moglie nel maggio del 2005, Trudeau e Sophie Grégoire hanno fatto quasi sempre coppia fissa. Quando il politico è diventato premier canadese alla fine del 2015, lui e la moglie sono stati spesso visti insieme agli eventi pubblici e alle missioni all'estero. Il trend è stato invertito negli ultimi anni: la donna, infatti, ha diminuito le sue apparizioni al fianco del marito. Uno degli ultimi viaggi condivisi risale allo scorso maggio, in occasione dell'incoronazione di re Carlo a Londra. Ancora prima, a marzo la visita al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Anche negli ultimi mesi non sono mancati i messaggi d'amore social: per il suo compleanno della moglie dello scorso aprile, il politico ha condiviso due selfie scattati con lei con una didascalia ricca di amore. "Non c'è nessuno che preferirei avere al mio fianco" , le sue parole.

"Rimangono una famiglia unita e Sophie e il primo ministro si concentrereanno sulla crescita dei figli in un ambiente sicuro, amorevole e collaborativo" , si legge ancora nella nota: "La famiglia andrà in vacanza a partire dalla prossima settimana" . L'ufficio del premier canadese ha chiesto rispetto per la privacy dei due (ex) coniugi. Trudeau è il secondo premier canadese ad annunciare una separazione mentre è in carica. Il primo fu il padre Pierre, che divorziò nel 1984.

Trudeau deve fare i conti con questo capitolo privato in una fase piuttosto difficile della sua vita politica. Dopo otto anni al potere, la sua popolarità è stata messa in discussione da diversi scandali e dall'inflazione economica.