Kate e William cambiano casa, e i nuovi vicini si infuriano per i divieti: cosa è successo

Problemi di vicinato per William e Kate. I Principi di Galles stanno per trasferirsi a Forest Lodge, la loro nuova residenza a Windsor Great Park, ma non tutti sono felici del loro arrivo. Stando a quanto riferito dalla stampa inglese, ci sarebbero già diversi dissapori. Alcuni residenti della zona, infatti, non gradiscono le nuove regole di sicurezza che sono state imposte per tutelare la coppia reale. Regole che, a quanto pare, anche coloro che abitano vicino ai due Principi dovranno seguire.

Insomma, a quanto pare William e Kate risulterebbero dei vicini scomodi. Del resto, bisogna anche capire che stiamo parlando del futuro Re e della futura Regina del Regno Unito, e dei loro figli. La famiglia ha bisogno di un alto livello di protezione, oltre che di privacy. I divieti che sono stati imposti per tutelare la sicurezza dei Principi, sarebbero però stati imposti anche ai residenti vicini. Anche un'operazione comune come l'andare a portare a spasso il cane potrebbe dover cambiare. Chiaramente ciò non fa piacere.

Per consentire il trasferimento dei Principi di Galles due famiglie sarebbero state costrette a lasciare le loro case. Come se ciò non bastasse, sono state imposte severe misure di sicurezza. Per sorvegliare la tenuta da 18 milioni di euro, con un parco di 150 ettari, sono state installate telecamere di sorveglianza. Sono stati poi erette altissime recinzioni ed è stato necessario ridisegnare alcuni confini. Il malcontento dei vicini non ha tardato a farsi sentire.

"Molti di noi portano a spasso i cani qui da 20 anni, quindi sentirci dire che non possiamo più farlo è un duro colpo. Paghiamo le spese di manutenzione annuali per un parco, ma non ci lasceranno più usare una parte. Ci hanno avvisato solo con pochi giorni di anticipo che questa parte di foresta chiuderà definitivamente.

Ora dovrò guidare più lontano e portare a spasso il mio cane in modo che possa correre liberamente", ha dichiarato uno dei vicini al Sun.