Kate Middleton e Meghan Markle, scontro a distanza per Natale

Per gli amanti della Famiglia Reale britannica ogni occasione è buona per mettere a confronto Kate Middleton e Meghan Markle. Le due cognate sono state sempre oggetto di paragoni, specialmente adesso che fra i Principi di Galles e i Duchi di Sussex c'è una frattura che pare insanabile.

Complice l'avvicinarsi del Natale, l'attenzione di molti si è spostata su quanto stanno organizzando le due donne per le imminenti festività. Kate si sta dedicando all'organizzazione di un concerto natalizio, mentre Meghan ha pronto il suo speciale su Netflix. In sostanza, ci sarà un vero e proprio "scontro a distanza": quale sarà la royal più seguita?

Kate Middleton e il concerto di Natale

La Principessa di Galles, ligia ai suoi doveri di futura Regina, si sta occupando di organizzare il concerto Together at Christmas. Si tratta del quinto anno consecutivo. Stando a quanto riferito da Kensington Palace, in questi ultimi mesi la Principessa si è occupata molto dell'allestimento. Il concerto, come da regola, si terrà il 5 dicembre presso l'abbazia di Westminster. Il 24 dicembre l'esibizione sarà messa in onda sul canale Itv1. Il tema, quest'anno, è l'amore, proposto in tutte le sue declinazioni: dalla relazione fra partners a quello in famiglia o fra gli amici. Per Kate, infatti, ogni legame è importante, e intende valorizzarlo. Nel giorno del concerto ben 1600 persone sono state chiamate a partecipare, e si tratta per la maggior parte di volontari che operano nelle charity del Regno Unito.

Stando ad alcuni rumors, non saranno intonati solo canti natalizi, ma anche brani moderni e popolari. Saranno poi raccontate diverse storie di sacrificio e dedizione. Ad aprire la serata sarà un coro composto da giovani talenti selezionati provenienti dall'associazione Future talent.

Lo speciale Netflix di Meghan Markle per Natale

E Meghan? La Duchessa di Sussex comparirà sugli schermi due giorni prima del concerto, vale a dire il 5 dicembre.

In quella data, infatti, uscirà lo speciale natalizio di With love, Meghan, trasmesso su Netflix.

Ad alimentare l'idea dello scontro fra le cognate, il fatto che i due eventi siano stati annunciati praticamente in contemporanea.