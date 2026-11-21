Pezzo da novanta tra i 10 più ricercati dall’Fbi, Fausto Isidro Meza Flores, conosciuto come El Chapo Isidro, è stato arrestato nella notte a Guasave, nello Stato nordoccidentale di Sinaloa, durante una vasta operazione militare condotta dalle forze speciali messicane con collaborazione dell’intelligence Usa.

Secondo le autorità statunitensi, infatti, la rete criminale guidata da Meza Flores è coinvolta nel traffico verso gli Stati Uniti di grandi quantità di stupefacenti, tra cui eroina, metanfetamine, cocaina e marijuana. Il narcotrafficante era ricercato anche per reati connessi ad armi da fuoco.

Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva… pic.twitter.com/Yao6aQFe9T — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Il boss, 44 anni, figurava nella lista dei dieci latitanti più ricercati dall’FBI, che aveva fissato una ricompensa di cinque milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura. Considerato uno dei principali esponenti dell’organizzazione criminale Beltrán Leyva e alleato della fazione dei Mayos del cartello di Sinaloa, Meza Flores era riuscito a trarre profitto dalle sanguinose rivalità tra i grandi gruppi del narcotraffico e dal conseguente indebolimento delle famiglie Guzmán e Zambada.

Da oltre due anni, infatti, il cartello di Sinaloa è attraversato da una violenta lotta interna tra i gruppi riconducibili ai figli di Joaquín Guzmán, conosciuti come Los Chapitos, e quelli legati alla famiglia di Ismael El Mayo Zambada. In questo scenario, Meza Flores aveva trovato lo spazio per espandere la propria influenza.

Il blitz che ha portato all’arresto deve essere apparso come il set di un film agli occhi dei testimoni oculari. Durante l’intervento, le forze federali sono state attaccate con armi da fuoco ed esplosivi. I militari hanno quindi fatto irruzione nell’immobile, riuscendo a catturare il boss e i suoi collaboratori.

Insane footage from tonight’s clashes captured a pair of Mexican Navy UH-60M Black Hawks utilizing their their M134 Rotary Miniguns to engage hostile paramilitary forces on the ground, serving under the Cártel de Guasave, in the area of Guasave, Sinaloa. pic.twitter.com/eyMcNPNBk2 — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

L’arresto ha scatenato una violenta reazione criminale. Nelle aree di Guasave, Los Mochis e in altre località del Sinaloa, scontri a fuoco, blocchi stradali e incendi di veicoli. La popolazione è stata invitata a rimanere nelle proprie abitazioni. Il caos ha raggiunto persino uno stadio di baseball professionistico a Guasave, dove il rumore degli spari ha provocato il panico tra gli spettatori, costringendo alla sospensione della partita.

He was on the FBI's Ten Most Wanted list with a $5 million reward on his head. Last night, Mexican special forces stormed his house through gunfire and explosives.



Then his men turned the city into a war zone.



Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro," runs the Los… pic.twitter.com/UzOUDZDUkC — Mavpka Crime (@mavpka) November 21, 2026

Meza Flores ha costruito la propria carriera criminale attraverso una rete distinta da quella di un altro “Chapo” (Guzmán, lo storico capo del cartello di Sinaloa detenuto negli Stati Uniti), legata soprattutto all’organizzazione Beltrán Leyva, protagonista di una lunga stagione di alleanze, scissioni e conflitti con gli altri gruppi del narcotraffico. La sua organizzazione, conosciuta anche come Los Mazatlecos o Meza-Flores, ha sviluppato una presenza significativa nel nord del Sinaloa, in particolare nell’area di Guasave e Los Mochis.

Oltre a un Paese in fiamme, resta ora in sospeso il futuro giudiziario del narcotrafficante. Le autorità messicane hanno confermato l’esistenza di un mandato di arresto nazionale per criminalità organizzata e reati legati agli stupefacenti, oltre a una richiesta statunitense di estradizione per associazione finalizzata alla distribuzione di droga negli Stati Uniti.