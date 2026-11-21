La paura che un “Armageddon” sia dietro l’angolo è sempre più forte. Quanto avvenuto negli ultimi tempi negli Stati Uniti (ma non solo) con il blocco dei voli a causa di un guasto nei sistemi di comunicazione, le problematiche mondiali che ha messo in down Microsoft per 24 ore e gli hacker che di continuo creano terrore (ma in questo caso di più in Europa), stanno convincendo gli americani a fare scorte di generi alimentari così da essere preparati al peggio.

Boom di vendite alimentari (e non solo)

Secondo quanto riportato da aziende e analisti di Wall Street i consumatori, in preda al panico, stanno facendo scorta di generatori, alimenti in scatola a lunga conservazione, acqua in bottiglia e altri materiali di emergenza presso rivenditori come Costco e Walmart. Il boom si vede dai numeri: le vendite di Survival Frog, un rivenditore di sopravvivenza che vende attrezzature come cibo e radio di emergenza, ha visto aumentare le vendite del 450% tra il 27 ottobre e il 16 novembre rispetto alle settimane precedenti come ha dichiarato dice il Ceo e fondatore, Byron Walker, ad Axios.

“I concorrenti hanno visto tendenze simili - sottolinea Walker - E gli acquirenti più recenti di Survival Frog erano nuovi clienti. Al primo posto c’è il cibo, comprese le carni in scatola, seguito da prodotti come radio, generatori solari, batterie e filtri per l’acqua”.

I timori degli americani

In un’epoca di guerra ibrida, il popolo americano dimostra di essere sensibile più di altri a quel che accade quotidianamente in giro per il mondo. Anche se i funzionari assicurano che gli incidenti di cui abbiamo parlato prima non sono collegati, crescono i timori che possa accadere qualcosa di ancora più grosso e sempre più persone si preparano alla crisi.

“Non si può accendere la tv o leggere giornali senza sentire parlare di un nuovo attacco informatico o di un tracollo tecnologico”.

Questa tendenza ha anche sollevato interrogativi sulla rapidità con cui l’ansia pubblica può tradursi in cambiamenti nelle abitudini di acquisto, nonostante i funzionari statunitensi insistano sul fatto che non vi siano prove di una minaccia coordinata dietro le recenti interruzioni.

Il direttore finanziario di Walmart, John David Rainey, ha dichiarato a Bloomberg che all’inizio del mese i clienti hanno acquistato più propano, acqua in bottiglia e attrezzatura da campeggio. Anche il direttore finanziario di Costco, Gary Millerchip, ha confermato a Bloomberg un aumento degli acquisti di riso, conserve e acqua presso la catena di supermercati.

Un cortocircuito mediatico

L’analista di RBC Capital Markets, Nik Modi, in una nota di ricerca citata da Bloomberg, ha ricondotto in parte l’attuale tendenza a una direttiva del Pentagono sulla prontezza operativa militare emessa a fine settembre. L’iniziativa è stata interpretata erroneamente sui social media come un avvertimento di un imminente blackout di 90 giorni, con le affermazioni che hanno guadagnato terreno su TikTok. “La confusione è stata ulteriormente alimentata dalle notizie di campagne di preparazione alle emergenze in Paesi come Regno Unito, Giappone, Germania e Norvegia”, ha affermato Modi nella nota di ricerca citata.

In ogni caso, le tesi sui black-out di tre mesi si sono rivelate totalmente prive di fondamento. Il problema, però, è stato causato dai numerosi disservizi pubblici, dalla loro concomitanza, tanto da mettere in allarme numerosi cittadini che i due eventi fossero collegati. Il Segretario di Stato, Marco Rubio, ha affermato che le autorità non hanno trovato “alcuna prova” che colleghi gli incidenti o che suggerisca che siano stati causati da hacker, criminali o attori stranieri ostili.

Anche il Segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, ha dichiarato che non vi erano indicazioni che gli Stati Uniti fossero sotto attacco.

“Più la tecnologia si integra nella nostra vita quotidiana, più le vulnerabilità diventano reali”, ha affermato Rubio, sottolineando la crescente dipendenza delle economie moderne dai sistemi digitali.