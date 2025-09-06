Ex spie israeliane coinvolti nel rapimento dei figli di un'ereditiera: cos'è successo in Germania

Lo scorso 11 luglio è iniziato ad Amburgo, in Germania, il processo contro Christina Block, erede della nota catena di ristoranti Block House. La donna è accusata di aver ingaggiato nel 2023 una società privata per far rapire i due figli più piccoli dei quattro nati dal rapporto con l’ex marito Stephan Hensel. Ma ecco l’ulteriore colpo di scena: secondo quanto riportato dalla Bild, ci sarebbe l’ex capo dello Shin Bet Yaakov Peri dietro il team assoldato.

Peri, 81 anni, ha guidato in passato i servizi segreti israeliani dal 1988 al 1995 ed è a capo di un’agenzia di sicurezza privata che opera a livello internazionale. La società – Cyber Cupola – sarebbe stata incaricata dalla Block di rapire i due figli Klara (all’epoca 13 anni) e Theodor (10 anni). Secondo quanto ricostruito, la Block avrebbe organizzato il rapimento al termine di una lunga disputa per l’affidamento con l’ex coniuge, reo di aver tenuto con sé i due piccoli dopo una visita concordata nel 2021 nella sua casa nel sud della Danimarca, vicino al confine con la Germania.

La Block è sotto processo insieme al compagno Gerhard Delling e a un cittadino israeliano di 35 anni, che avrebbe preso parte tra gli altri al rapimento. Con un passato da ministro della Scienza e da membro del Parlamento israeliano, Peri avrebbe messo insieme la squadra che ha eseguito gli ordini della Block. Il 17 gennaio 2025, l'investigatore e detective privato tedesco Werner Maus ha inviato un'e-mail al vicedirettore dell'Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione, riferendo che August Hanning, amico della famiglia Block ed ex capo dei servizi segreti federali tedeschi tra il 1998 e il 2005, avrebbe contattato Peri.

Hanning ha negato qualsiasi coinvolgimento e affermò di non aver mai contattato Peri né di essere a conoscenza di alcun pagamento. L'amministratore delegato della società tirata in ballo, Zvika Nave, ha dichiarato a Der Spiegel: "Non abbiamo nulla a che fare con questa storia. Non ho idea di come sia stato coinvolto il nome di CGI". L'ufficio federale di intelligence tedesco ha rifiutato di commentare.

Il rapimento dei due bambini risale alla notte tra il 31 dicembre 2023 e l’1 gennaio 2024. I rapitori prima aggredirono Hensel, per poi caricare i due piccoli a bordo di un’auto e portarli nel Baden-Württemberg, nel sud della Germania Pochi giorni dopo vennero individuati dalla polizia danese grazie a un dispositivo di localizzazione che Hensel aveva fatto indossare a uno dei due. Ma non è tutto.

La Block è infatti accusata anche di aver incaricato il team di introdurre materiale pedopornografico nell’abitazione dell’ex coniuge, al fine di screditare la sua immagine e accusarlo di pedofilia. La donna ha sempre negato ogni accusa, affermando che il piano era stato messo in piedi dalla madre, morta nove mesi prima dei fatti.