Caccia all'ex olimpico Ryan Wedding: chi è il protetto dei narcos ricercato dall'Fbi

Da snowboarder olimpico a criminale latitante inserito nella lista dei 10 Most Wanted dell'FBI: questa la storia di Ryan Wedding, 44enne canadese divenuto da poco uno degli uomini più ricercati al mondo. Stando a quanto riferito dalle autorità, questo personaggio si trova a capo di una pericolosa organizzazione criminale internazionale che si occupa di traffico di cocaina e non si pone alcun problema ad uccidere. Delle foto segnaletiche sono state rese disponibili proprio per consentire una più rapida identificazione.

Ma cosa sappiamo di Ryan Wedding? Nato in Canada e appassionato di sport, il 44enne è stato un atleta di fama mondiale in ambito dello snowboard, tanto che ai Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002 ha rappresentato il suo Paese. Le sue prestazioni erano molto apprezzate, tanto che qualcuno si spinse a definirlo come uno dei volti più promettenti nello scenario degli sport invernali. Poi qualcosa si è incrinato, e tutto è andato a rotoli.

Il primo arresto nel 2008, quando venne sorpreso mentre cercava di acquistare 24 kg di cocaina in California. La pena fu di 4 anni di reclusione. Le attività criminali sono però riprese una volta tornato in libertà. Nel 2015 sono partiti i primi mandati della polizia canadese, ma l'uomo era già riuscito a far perdere le proprie tracce all'estero. Il 44enne si trova a capo di un'organizzazione ben strutturata, capace di trafficare fino a 60 tonnellate di cocaina in un anno, usando la rotta Colombia-Canada.

Stando alle ultime informazioni, Wedding si nasconde in Messico ed avrebbe la protezione di un catello die Narcos, ossia il Cartello di Sinaloa. Alcuni lo considerano una sorta di El Chapo. Non sono mancati episodi di violenza collegati al suo nome. A inizio 2025 ha ordinato e ottenuto l'assassinio di un testimone federale a Medellín, in Colombia.

Wedding era riuscto a rintracciare il suo obiettivo condividendo delle foto online.

Nel tentativo di rintracciarlo e fermarlo, l'FBI ha deciso di inserirlo nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo (novembre, 2025). Su di lui pende una taglia da 15 milioni di dollari.