Londra, fa scudo per difendere l'amica: 15enne muore accoltellata con un machete

A cercato di proteggere un'amica dall'aggressione dell'ex fidanzato e per questo è stata accoltellata e uccisa a soli 15 anni: questa la tragedia avvenuta ieri a Londra, per la precisione nel quartiere periferico di Croydon. A perdere la vita è stata l'adolescente Eliyanna Andam, una ragazza coraggiosa e leale, così tanto da frapporsi fra la sua amica e la lama di un coltello che gli inquirenti hanno descritto come "grande quanto una spada".

La tragedia

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, i fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, mercoledì 27 settembre. Eliyanna e la sua amica si trovavano alla stazione dei bus di East Croydon e stavano andando a scuola, l'istituto privato Old Palace della John Whitgift School, quando si è verificata l'aggressione.

Un ragazzo ha avvicinato le due e ha cercato di parlare con l'amica di Eliyanna, offrendole dei fiori e una lettera d'amore. La ragazzina, però, ha respinto il giovane (secondo alcune fonti, il sue ex ragazzo), e da ciò sarebbe nata una furiosa discussione. La situazione è rapidamente degenerata, tanto che il ragazzo ha estratto un coltello somigliante a una spada e si è scagliato contro la sua vittima. A quel punto Eliyanna si sarebbe messa in mezzo, venendo colpita la collo e al petto.

Inutili i tentativi dell'autista del bus e degli altri pendolari di salvarle la vita. La 15enne è morta sul posto alle 9.21. Gli operatori sanitari accorsi in zona non hanno potuto fare nulla per aiutarla. James Watkins, del gruppo di prevenzione della criminalità Mainzworld di Croydon, ha raccontato con rammarico che i familiari dell'adolescente non sono arrivati in tempo per salutarla un'ultima volta.

Quanto al giovane, il ragazzo è stato preso pochi minuti dopo nella vicina New Addington: stava viaggiando su un tram. Secondo quanto riferito dagli inquirenti ha 17 anni.

Il ricordo di Eliyanna e il cordoglio

Grandissimo il dolore della comunità, che si è raccolta intorno alla famiglia. Tanti i fiori che sono stati lasciati per la 15enne nel luogo dell'aggressione. I parenti di Eliyanna hanno affermato che la ragazza sognava di diventare avvocato, forse proprio per quel senso di giustizia dimostrato anche nell'ultimo istante della sua vita, quando ha lottato per difendere la propria amica.

Marian, una delle zie dell'adolescente, ha dichiarato al DailyMail: " Non puoi capire quale sia stato il dolore in queste ultime 24 ore. Eliyanna è uscita per andare a scuola e non è più tornata ".

Allarme sicurezza

Il terribile episodio di ieri si è aggiunto a una lunga serie di altre aggressioni di questo genere, che vede purtroppo protagonisti i giovani. Da inizio anno, infatti, Londra è arrivata a quota 16 adolescenti uccisi per strada, spesso mediante oggetti contundenti. Ci sono ragazzi che si spostano per la città con veri e propri machete. Un problema di una pericolosità elevatissima, che andrebbe risolto al più presto possibile.

Per tale ragione il sindaco di Londra, il laburista Sadiq Khan, è finito nell'occhio del ciclone.