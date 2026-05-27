Maldive, al Tg1 il video esclusivo di Dan Europe: i sub dentro la grotta della morte

È della fondazione Dan Europe il video mostrato durante l'edizione serale del Tg1. Un filmato davvero angosciante, che mostra il percorso subacqueo all'interno della grotta di Devana Kandu, dove hanno trovato la morte i cinque sub italiani: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le immagini sono state riprese dai tre speleosub finlandesi incaricati del recupero dei nostri connazionali.

Vediamo dunque il tragitto compiuto dai soccorritori. Durante il percorso si nota chiaramente come lo spazio si riduca sempre di più, mentre la luce diminuisce fino a svanire del tutto. Nella prima cavità, infatti, si riesce ancora a vedere, perché è illuminata. Già nella seconda, però, il buio si fa fitto. Nel video si vede inoltre l'imbocco di un cunicolo secondario che però è privo di uscita. Proprio in quel punto i cinque sub italiani sono rimasti intrappolati, a ben 60 metri di profondità.

Oltre al filmato nel servizio del tg ci sono le parole di Sami Paakkarinen, uno dei soccorritori di Dan Europe. "È chiaro che si trovavano troppo in profondità, in un luogo in cui non dovevano essere. Avevano l'attrezzatura tipica delle immersioni alle Maldive, ma per scendere in grotta serve altro, più dispositivi, più bombole, il rebreather e dei dispositivi di sicurezza", ha dichiarato l'esperto.

Lo speleosub ha spiegato di avere avuto il timore di non riuscire a trovare e a recuperare gli italiani. C'era infatti la possibilità che i corpi fossero andati persi nell'oceano.

"Poi quando abbiamo individuato il tunnel che non era sulla mappa e abbiamo visto dei segni sulla sabbia abbiamo capito che quella era la strada da seguire", ha raccontato.

L'intenzione è quella di fare ritorno nella grotta, così da studiarla meglio e mapparla, in modo da evitare altre tragedie.