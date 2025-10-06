Meghan a Parigi, il video vicino al luogo dell'incidente di Lady Diana scatena la polemica

Meghan Markle nuovamente al centro delle polemiche per un video pubblicato mentre si trovava a Parigi per la Settimana della moda. Tutta presa dal raccontare ai suoi follower le sue giornate, la Duchessa di Sussex ha commesso un'indelicatezza imperdonabile, registrando un video proprio vicino al luogo in cui è morta la Principessa Diana.

Sono ore durissime per l'ex attrice. Sui social, infatti, si è scatenata l'ennesima bufera contro di lei. La Markle stava visitando Parigi per l'evento fashion, quando ha avuto la pessima idea di filmare mentre si trovava in limousine. Nel video si intuisce che è sera. Si vedono i piedi di Meghan sollevati su un sedile e poi la visuale si sposta verso il finestrino. Da lì è possibile scorgere il paesaggio, e si riconoscono il Pont Alexandre III e il Pont des Invalides.

Le intenzioni della Duchessa sono chiaramente quelle di mostrare il lungosenna. Il problema è che ad essere immortalato è anche il Pont d'Alma. Nella galleria sottostante, come molti ricorderanno, trovò la morte Lady Diana nell'agosto del 1997. Con la Principessa morì anche Dodi Fayed e l'autista Henri Paul. Una mancanza di delicatezza a dir poco sconcertante quella di Meghan, che ha chiaramente scatenato la reazione degli utenti sui social, e non solo. La Markle è stata duramente attaccata anche dalla stampa.

L'esperto di famiglia reale Richard Fitzwilliams ha bollato il fatto come " assolutamente sconcertante ", " oltremodo stupido " e " insensibile oltre ogni limite ". I pensieri di molti sono subito andati a Harry. Il Principe, così legato alla madre e al suo ricordo, sarà riuscito a chiudere un occhio dinanzi alla palese mancanza di rispetto della moglie?

" Non capisco cosa diavolo stesse pensando - beh, non può aver pensato. Nessun consulente consiglierebbe mai di fare una cosa così strana. Ha tutto il diritto di andare agli eventi di moda, ma condividere un video che ha un qualsiasi collegamento con la tragica morte della Principessa del Galles è incredibile ", ha commentato Fitzwilliams al DailyMail.

La morte di Diana è una tragedia che ha segnato così tanto la vita di Harry e non riesco a immaginare che lo troverebbe molto appropriato. Anche se lui è sempre solidale in pubblico, sospetto che sarà assolutamente inorridito e lei potrebbe sentirselo dire molto da lui a riguardo"

, ha concluso.