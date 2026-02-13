Merz: "La Nato è forte grazie alla fiducia di tutti, ma anche gli Usa devono fare la loro parte"

"Ripariamo e ravviviamo insieme la fiducia transatlantica. L'Europa sta facendo la sua parte". Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz parlando alla Conferenza di sicurezza di Monaco. "Da tre generazioni, la fiducia tra alleati, partner e amici ha reso la Nato l'alleanza più forte di tutti i tempi. L'Europa sa bene quanto questo sia prezioso. Nell'era della rivalità tra grandi potenze, nemmeno gli Stati Uniti saranno abbastanza potenti da poter agire da soli". "Cari amici, far parte della Nato non significa solo vantaggio competitivo dell'Europa. È anche il vantaggio competitivo degli Stati Uniti". "Le autocrazie possono avere seguaci; le democrazie hanno partner e alleati", ha aggiunto.

Ancora, ha spiegato che la fiducia alla base della Nato "non può più essere data per scontata" e deve essere rafforzata da entrambe le sponde dell’Atlantico.

Per avere un futuro l’alleanza deve essere "rifondata in modo concreto". Merz ha ribadito che anche Washington "avrà bisogno della fiducia degli alleati", perché nell’era della competizione tra grandi potenze "neppure gli Stati Uniti sono abbastanza forti da agire da soli".