"Mi ha violentata per 17 minuti". L’accusa choc a Dani Alves

Si aggiunge sempre più di particolari la vicenda che vede coinvolto l'ex calciatore del Barcellona e della Nazionale brasiliana, Dani Alves, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni. Come abbiamo visto sul Giornale, i fatti risalgono al 30 dicembre scorso quando la donna si trovava in un locale di Barcellona con un'amica e la cugina.

La violenza in bagno

Come ha dichiarato agli inquirenti e viene riportato dal quotidiano spagnolo La Vanguardia, la giovane sarebbe stata condotta con l'inganno dentro un bagno mentre era convinta di andare in un'altra area del locale. " Non sapevo cosa ci fosse dietro quella porta, pensavo ci sarebbe stata un'altra zona vip" , ha sottolineato. Dietro la porta, però, c'erano un minuscolo lavandino e un water: la vittima ha raccontato che Alves l'ha condotta lì dentro, ha chiuso la porta nonostante il no della ragazza che voleva andarsene subito. Il calciatore avrebbe affermato che lei era la sua p... e, successivamente, abbassando il water, si è seduto fino a trascinarla facendola cadere per terra. La violenza sarebbe durata 17 minuti in cui la giovane sarebbe stata schiaffeggiata e ripetutamente e violentata. " Ho resistito ma lui era molto più forte di me ", ha detto agli investigatori.

Al termine della violenza, Dani Alves le avrebbe detto di stare calma e uscire dal minuscolo bagno dopo di lui e di non muoversi da lì dentro. La 23enne ha riferito di essere diventata così scossa dall'episodio che per alcuni minuti non sarebbe nemmeno riuscita ad aprire la porta fin quando non è riuscita a raggiungere le sue amiche e crollare emotivamente raccontando loro l'accaduto. Il calciatore era già andato via, le tre donne lo hanno fatto poco dopo con il racconto dell'episodio al buttafuori del locale che ha subito allertato le forze dell'ordine. Ai responsabili del Sutton non importava che Dani Alves fosse l'imputato: il protocollo contro le aggressioni sessuali è scattato subito e il racconto della vittima non è mai stato messo in discussione.

Il trasferimento in un altro carcere