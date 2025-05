Missile Houthi contro l’aeroporto di Tel Aviv: Ita sospende tutti i voli fino a 6 maggio

Ascolta ora 00:00 00:00

ITA Airways sospende i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio. Questa la decisione della compagnia in seguito all’attacco contro l’aeroporto israeliano Ben Gurion firmato dagli Houthi. "Alla luce delle circostanze attuali, ITA Airways ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio, inclusi i voli AZ809 e AZ815 del 7 maggio" si legge nella nota diramata. La compagnia ha sottolineato che "la situazione è in continua evoluzione", invitando i passeggeri a "verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto".

L’attacco contro l’aeroporto di Tel Aviv è avvenuto in mattinata. Un missile balistico lanciato dallo Yemen ha colpito l’area interna al perimetro dell’aeroporto. I media locali parlano di sei feriti, due uomini e quattro donne. Il Ben Gurion è stato chiuso per qualche ora, per poi riprendere regolarmente le operazioni. "Lo scalo di Ben Gurion è aperto per le operazioni. Decolli e atterraggi sono tornati alla normalità" quanto reso noto dalla Israel Airport Authority.

La stessa decisione della compagnia italiana è stata presa dalla tedesca Lufthansa e dall'indiana Air India. La sospensione dei voli è stata annunciata almeno fino al 6 maggio. Ricordiamo che del gruppo Lufthansa fanno parte Eurowings, Swiss, Austrian e la Brussels Airlines.

Laha invece sospeso i collegamenti aerei con l'aeroporto di Tel Aviv fino al 7 maggio: "Monitoriamo costantemente le condizioni operative e abbiamo deciso di sospendere tutti i nostri voli da e per Tel Aviv fino a mercoledì 7 maggio" si legge nella nota inviata all'Afp.