Nuova mossa di Orban, missione in Cina da Xi: "Qui per la pace in Ucraina"

Dopo la Russia, la Cina. Il premier ungherese e presidente di turno della Ue, Viktor Orban, è volato oltre la Muraglia per incontrare il presidente cinese Xi Jinping e proseguire il suo tour diplomatico. " La Cina è una potenza chiave per creare le condizioni di pace tra Russia e Ucraina ", ha dichiarato Orban sul sui social condividendo una sua foto con Xi. Il dossier principale del vis a vis tra i due leader coincide con la guerra in Ucraina. Da settimane, infatti, il capo di Stato di Budapest si è attivato nel tentativo di sbloccare il conflitto che, da ormai oltre due anni, tiene impegnate Mosca e Kiev.

La visita di Orban in Cina

Perché Orban ha scelto di andare in Cina, per di più nell’ambito di una visita inaspettata? Lo ha spiegato lo stesso primo ministro, che ha definito Pechino una potenza imprescindibile per risolvere la crisi ucraina. " Ecco perché sono venuto a incontrare il presidente Xi a Pechino, appena due mesi dopo la sua visita ufficiale a Budapest ", ha spiegato lo stesso Orban, che in un precedente post pubblicato su X aveva condiviso una sua foto all'aeroporto di Pechino con la didascalia "Missione di pace 3.0".

Dopo i viaggi a Kiev e Mosca, è la terza missione internazionale di Orban da quando, il primo luglio scorso, l'Ungheria ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Il ministero degli Esteri cinese ha confermato in una nota che il leader ungherese incontrerà Xi per colloqui su " questioni di reciproco interesse ".

L’incontro con Xi

L’Ungheria è contraria allo scontro tra blocchi ed è pronta a sfruttare la presidenza di turno dell'Unione europea per promuovere lo sviluppo delle relazioni tra Pechino e Bruxelles, ha fatto sapere Orban, durante l'incontro con Xi. " L'Ungheria è favorevole al rafforzamento della cooperazione con la Cina, si oppone ai circoli ristretti e allo scontro tra blocchi, Budapest è pronta a sfruttare la sua presidenza dell'Ue come un'opportunità per promuovere attivamente il sano sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la Cina ", ha affermato Orban.

Xi, da parte sua, ha detto che " non ci sono contraddizioni geopolitiche o conflitti di interessi fondamentali tra Cina ed Europa. Le relazioni tra l'Ue e la Cina hanno un'importanza strategica e un'influenza globale ".

Orban ha quindi affermato che Budapest apprezza l'iniziativa cinese per la pace in Ucraina. " Gli ungheresi sono un popolo amante della pace, quindi siamo dalla parte della pace e non della guerra" , ha detto, ricordando che l’Ungheria dall'inizio del conflitto in Ucraina "ha vissuto all’ombra della guerra ". Per l'Ungheria, ha spiegato ancora Orban, " è quindi molto importante che la Cina chieda la pace nel mondo e non la guerra. Per quanto riguarda il conflitto in corso vicino all'Ungheria (quello in Ucraina ndr) apprezziamo molto la vostra iniziativa di pace ".

La diplomazia di Budapest

Ricordiamo che il primo ministro ungherese, ampiamente considerato come colui che ha i rapporti più cordiali con Putin e Xi tra i leader dell’Ue, ha regolarmente bloccato, ritardato o annacquato gli sforzi di Bruxelles per assistere Kiev e imporre sanzioni a Mosca per le sue azioni in Ucraina.

Orban sostiene da tempo la cessazione delle ostilità in Ucraina, ma senza delineare cosa ciò potrebbe significare per l'integrità territoriale del Paese o per la sicurezza futura.

Questa posizione ha frustrato gli alleati dell’Ue e delladell’Ungheria, che hanno denunciato le azioni della Russia come una violazione del diritto internazionale e una minaccia alla sicurezza dei paesi dell’Europa orientale.