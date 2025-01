Montenegro, apre il fuoco e uccide 7 persone, tra cui 2 bimbi: l'assassino è in fuga

La scena del crimine a Cetinje. Fonte @NationalIndNews

Tragedia in Montenegro, dove un uomo ha aperto il fuoco e ucciso 7 persone, tra cui anche 2 bambini. I fatti si sono registrati a Cetinje, circa 30 Km a nordovest della Capitale Podgorica. L'autore dell'eccidio è tutt'ora in fuga ed è ricercato dalle truppe speciali della polizia montenegrina, che però sarebbe già a conoscenza della sua identità. Le autorità l'hanno identificato come Aco Martinovic e sarebbe un uomo di 45 anni, di cui non è stata resa nota la nazionalità.

Secondo quanto riferiscono i media locali, la sparatoria avrebbe avuto origine da una lite in un bar. " Ancora armato, il tiratore ha lasciato la scena ed è fuggito ", si legge in una nota ufficiale delle autorità montenegrine. Alcune persone che conoscono l'uomo lo definiscono come una "personalità erratica", spesso incoerente, imprevedibile, capace di variare notevolmente da una situazione all'altra. Non viene per ora menzionata una problematica psicologica ma gli investigatori ne stanno studiando il quadro comportamentale per capire dove possa essersi rifugiato e prevedere le sue mosse. Alcuni testimoni riferiscono che la lite sembrava essersi conclusa ma nessuno aveva capito che l'uomo fosse rientrato a casa per prendere la pistola e poi tornare al bar dove ha compiuto la carneficina.

Successivamente, l'aggressore si è spostato in un altro luogo, dove ha ucciso i figli del proprietario del bar e una donna, prima di darsi alla macchia.

Per il momento, finché l'autore della sparatoria non verrà trovato, le autorità raccomandano alla popolazione di mantenere la massima calma ma anche diper evitare situazioni pericolose. L'unica pista che il momento la polizia tende a escludere è quella dello scontro tra bande rivali.