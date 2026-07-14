"Morta o gravemente malata?": il mistero sul premio nobel Aung San Suu Kyi (in carcere dal 2022)

Da oltre tre anni nessuno, al di fuori della giunta militare del Myanmar, è in grado di confermare le reali condizioni di salute di Aung San Suu Kyi. L'ex leader birmana e premio Nobel per la Pace, oggi 81enne, è detenuta dal colpo di Stato del 2021 e la sua ultima apparizione pubblica risale alla conclusione del processo che l'ha condannata, alla fine del 2022. Da allora non è più stata vista né dai familiari, né dagli avvocati, né da osservatori internazionali. L'assenza di prove sulla sua sorte ha alimentato nelle ultime settimane interrogativi sempre più insistenti: è ancora viva oppure versa in condizioni così gravi da impedirne qualsiasi apparizione?

Myanmar, che fine ha fatto Aung San Suu Kyi

A rilanciare l'allarme sul conto di San Suu Kyi è stato soprattutto il figlio Kim Aris, che da mesi chiede alla comunità internazionale di ottenere una "prova di vita" della madre.

Secondo quanto riportato dall’Economist, il caso è tornato al centro dell'attenzione diplomatica dopo una serie di incontri tra i vertici della giunta e rappresentanti stranieri. Il generale Min Aung Hlaing, autore del golpe e oggi presidente del Myanmar, avrebbe reagito con irritazione ogni volta che gli è stato chiesto di Aung San Suu Kyi.

Lo scorso aprile il suo governo aveva sostenuto di averla trasferita agli arresti domiciliari, diffondendo anche una fotografia che la mostrerebbe mentre conversa con un agente e un ufficiale (ma l'immagine non è stata datata né verificata in modo indipendente). Il figlio della leader contesta inoltre che si trovi nella sua abitazione e sostiene che la casa di Naypyidaw sia stata demolita. Alcuni diplomatici temono che il rifiuto della giunta di consentire visite possa nascondere una situazione ben più grave, fino all'ipotesi che l'ex leader sia morta o gravemente malata.

Le rassicurazioni del governo e i dubbi

Nelle ultime ore la questione è stata affrontata anche durante la riunione dei ministri degli Esteri dell'Asean, che per la prima volta dal golpe hanno incontrato il rappresentante del Myanmar. Reuters ha scritto che l'inviata speciale del blocco regionale, la ministra degli Esteri filippina Maria Theresa Lazaro, ha spiegato che il ministro birmano Tin Maung Swe ha assicurato come Aung San Suu Kyi sia "in buona salute", definendola "una sorella" e promettendo che sarà assistita.

Le dichiarazioni, tuttavia, non hanno convinto i partner regionali. Il ministro degli Esteri thailandese Sihasak Phuangketkeow ha ribadito la richiesta di poter incontrare personalmente l'ex leader, così da verificare le affermazioni della giunta. Anche perché il luogo esatto della sua detenzione continua a rimanere sconosciuto.

Ricordiamo che Aung San Suu Kyi sta scontando una condanna complessiva a 27 anni di carcere, poi ridotta di un terzo, sulla base di numerosi capi d'accusa che i suoi sostenitori definiscono politicamente

costruiti per impedirle di tornare sulla scena pubblica. Per l'Asean, ottenere un accesso diretto rappresenta un passaggio decisivo per rilanciare il dialogo con Naypyidaw e tentare di far avanzare il piano di pace regionale.