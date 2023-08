"Morto il fantasma di Kiev”: cos’è successo in Ucraina

Il pilota Andriy Pilshchykov, noto come "Juice", è uno dei tre morti nella collisione tra L-39 verificatasi in Ucraina nella giornata di venerdì. Era conosciuto anche negli Stati Uniti e in Europa per essere stato uno dei due piloti che la scorsa estate si sono recati a Washington Dc per incontrare i membri del Congresso degli Stati Uniti e fare pressione per ottenere gli F-16 per combattere gli invasori russi: un lavoro di lobbying che ha dato i suoi frutti poche settimane fa, quando Danimarca e Paesi Bassi hanno dichiarato che avrebbero fornito i tanto agognati jet all'Ucraina. Secondo le autorità ucraine, Kiev riuscirà ad ottenere 120 F-16, e i primi aerei da combattimento voleranno probabilmente sui cieli del Paese all'inizio del prossimo anno, anche se "Juice" non li potrà pilotare. Gli altri piloti morti sono il maggiore Vyacheslav Minka e il collega Sergey Prokazin. " Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime. È una perdita dolorosa e irreparabile per tutti noi ", ha dichiarato l'aeronautica militare.

Indagini in corso sull'indicente

Nel frattempo, le autorità di Kiev indagano sull'incidente che ha provocato la morte di "Juice" e degli altri due piloti. Come riporta il Guardian, l'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che non vi è alcun indizio di un possibile coinvolgimento della Russia nell'incidente verificatosi venerdì a ovest della capitale. Una cosa è certa: "juice" non esaudirà il suo sogno di pilotare un F-16, nonostante si fosse speso in prima persona. " Non potete nemmeno immaginare quanto desiderasse pilotare un F-16 ", ha scritto online il portavoce dell'aeronautica militare Yuriy Ihnat. " Ma ora che gli aerei americani sono effettivamente all'orizzonte, non li piloterà ". Il soprannome "Juice" gli è stato dato dai piloti statunitensi durante un'esercitazione congiunta poiché astemio: al posto dell'alcol, preferiva i succhi di frutta. Inhat ha spiegato al Guardian che Pilshchykov è stato protagonista, in questi mesi, di numerose missioni di combattimento. " Era la principale forza trainante dietro un gruppo di pressione che promuoveva molte decisioni sugli F-16 ", ha detto Ihnat, sottolineando che Pilshchikov aveva " parlato dei bisogni urgenti dell'aeronautica ucraina" spiegando che molte delle sue idee "hanno prodotto risultati incredibili".

Chi era "Juice", il fantasma di Kiev