"Per nascondere gli effetti della chemio...". Il doloroso retroscena su Kate

Dopo un lunghissimo periodo d'assenza e tante congetture, Kate Middleton è tornata a mostrarsi al popolo inglese e al resto del mondo durante la celebrazione del Trooping the Colour, tenutosi lo scorso 15 giugno. Chi si aspettava di vedere un volto emaciato e spento è rimasto sicuramente sorpreso, perché nel corso della parata la Principessa di Galles si è mostrata radiosa, tanto che i più sospettosi hanno addirittura dubitato della malattia. Ma sarà davvero così? Kate è davvero così "luminosa"? Stando ad alcune indiscrezioni che arrivano da chi è vicino alla famiglia reale, presentarsi al regno non è stato affatto semplice.

Per capire quanto in realtà sia stata dura per Kate partecipare all'evento basti pensare alle recenti dichiarazioni del cognato Harry. Pur non essendo presente al Trooping the Colour, il Duca di Sussex ha assistito alla parata e si è lasciato sfuggire di essere rimasto sconvolto vedendo la cognata fra i partecipanti. Evidentemente Harry conosce quali sono le condizioni della Principessa e sa quale sacrificio abbia fatto per mostrarsi in pubblico.

Sono poi emersi i retroscena di quella giornata. A rivelarli è stato il quotidiano spagnolo El Nacional. A quanto pare per nascondere gli effetti della chemioterapia ci sarebbero volute ore ed ore di trucco. Del resto, stando a quanto trapelato nelle ultime settimane, la chemio stava incidendo parecchio sul fisico della Principessa. Tante voci vicine ai Principi di Galles hanno spesso parlato di "effetti devastanti" e "importante perdita di peso". Ecco perché chi ha visto Kate al Trooping the Colour è rimasto spiazzato. La moglie del futuro Re è apparsa a dir poco radiosa.

In realtà, pare sia stato tutto merito del trucco. Sono occorse ben due ore di trucco per nascondere le reali condizioni della Principessa. I truccatori hanno dovuto lavorare meticolosamente per celare gli inevitabile effetti della chemioterapia sul volto della Middleton. Non solo. Come accade a molti pazienti, la chemio ha provocato anche in Kate un'importante perdita di capelli. Pare quindi che sia stata utilizzata una parrucca, oltre a delle extension per rimpolpare le sopracciglia. Il lavoro del team di truccatori è stato esemplare, e grazie a questo Kate ha potuto mostrarsi al popolo inglese, che attendeva da tempo il suo ritorno.

Non è stato possibile invece nascondere ladel fisico, che gli occhi più attenti hanno notato.

Adesso l'interrogativo è quando la Principessa di Galles tornerà a mostrarsi di nuovo, e come apparirà.