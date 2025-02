Navi Usa inseguite nello Stretto di Taiwan: cosa succede tra Usa e Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuove tensioni nello Stretto di Taiwan. Due navi della Marina Usa, il cacciatorpediniere Uss Ralph Johnson e la nave da ricognizione Bowditch, hanno attraversato l'area contesa dal 10 al 12 febbraio, nella prima missione di questo genere da quando il presidente Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato presidenziale. La mossa è stata duramente contestata dalla Cina. " L'azione degli Stati Uniti invia segnali sbagliati e aumenta i rischi per la sicurezza ", ha affermato il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione in una dichiarazione diffusa questa mattina. L'esercito cinese ha fatto sapere di aver monitorato l'attraversamento delle navi mentre il portavoce del citato Comando, Li Xi, ha specificato che Pechino ha organizzato forze marittime e aree "per seguire l'intero movimento delle navi statunitensi".

Cosa succede nello Stretto di Taiwan

Il transito delle suddette navi dallo Stretto di Taiwan non è stato segnalato dall'Indo-Pacific Command sul proprio sito web. Lo stesso Comando ha dichiarato alla Reuters che l'operazione era di routine. La Marina degli Stati Uniti, occasionalmente accompagnata da navi di Paesi alleati, attraversa lo Stretto circa una volta al mese. La Cina, che rivendica Taiwan come parte integrante del proprio territorio, sostiene che la via d'acqua strategica le appartenga.

" Il transito è avvenuto attraverso un corridoio nello Stretto di Taiwan che si trova oltre i mari territoriali di qualsiasi stato costiero ", ha spiegato il comandante della Marina Matthew Comer, portavoce dell'Indo-Pacific Command dell'esercito statunitense. " All'interno di questo corridoio tutte le nazioni godono della libertà di navigazione in alto mare, del sorvolo e di altri usi del mare legittimi a livello internazionale correlati a queste libertà ", ha aggiunto Comer in risposta alle proteste cinesi.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha fatto sapere che anche le sue forze armate hanno mantenuto la vigilanza attiva, osservando tuttavia che " la situazione era normale ". L'ultima missione della Marina militare statunitense nell'area riconosciuta pubblicamente risale alla fine di novembre, quando un aereo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon ha sorvolato l'area. L'ultima volta, invece, che una nave della Marina Usa attraversato lo stretto è andata in scena lo scorso ottobre, durante una missione congiunta con una nave da guerra canadese.

La mossa della Cina

Il Comando del teatro orientale delle forze armate cinesi " ha schierato unità navali e aeree per monitorare l'intero passaggio delle navi statunitensi, rispondendo e gestendo efficacemente la situazione ", ha commentato in una nota il portavoce Li. " Le azioni degli Stati Uniti hanno inviato segnali sbagliati e aumentato i rischi per la sicurezza. Il Comando rimane in stato di massima allerta, salvaguardando risolutamente la sovranità e la sicurezza nazionale, nonché la pace e la stabilità regionale ", ha aggiunto Li.

Nel frattempo il citato ministero della Difesa di Taipei ha riferito di aver rilevato l'attività di 62 aerei militari, 15 navi da guerra e due unità della guardia costiera cinesi intorno all'isola nell'arco delle 48 ore fino alle 6 locali (23 di martedì in Italia).

Abbiamo monitorato la situazione e abbiamo risposto di conseguenza

Il periodo coincide sostanzialmente con il passaggio nello Stretto di Taiwan delle due unità della Marina Usa. "", ha precisato il ministero in una nota.