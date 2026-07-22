Le Nazioni Unite dopo i Mondiali? Trump vuole Infantino alla guida dell’Onu

Donald Trump guarda già al futuro delle Nazioni Unite e avrebbe individuato in Gianni Infantino il candidato ideale per raccogliere l’eredità di António Guterres. Secondo quanto reso noto dal New York Post, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe infatti sostenere l’attuale numero uno della Fifa nella corsa alla guida dell’Onu.

Una suggestione destinata a far discutere, ma che negli ambienti vicini alla Casa Bianca sarebbe considerata tutt’altro che una semplice provocazione. Il tycoon ritiene che Infantino "sia rispettato da tutti in tutto il mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone", quanto riferito al quotidiano statunitense una fonte vicina al presidente.

Il mandato di Guterres terminerà alla fine di dicembre e il suo successore dovrà essere scelto nel corso dell’anno. Ma la strada verso il Palazzo di Vetro è particolarmente complessa: la candidatura dovrà prima superare il vaglio del Consiglio di Sicurezza, formato da quindici Paesi, con i cinque membri permanenti dotati del potere di veto. Soltanto in un secondo momento sarà sottoposta alla conferma dell’Assemblea generale.

A favore di Infantino potrebbe giocare il rapporto costruito negli ultimi mesi con Trump. Il presidente della Fifa ha lavorato a stretto contatto con l’amministrazione americana in vista dei Mondiali di calcio organizzati negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Una collaborazione che avrebbe rafforzato ulteriormente l’intesa tra i due e non priva di polemiche, basti pensare alla cancellazione della squalifica inflitta all’attaccante statunitense Balogun su pressione della Casa Bianca.

Il dirigente di origini svizzere ha cercato più volte di coinvolgere direttamente Trump nelle iniziative legate alla competizione, arrivando a conferirgli a dicembre il primo Premio per la Pace della Fifa. Un riconoscimento che ha consolidato la vicinanza tra il presidente americano e il vertice del calcio mondiale.

A sponsorizzare apertamente l’ipotesi Infantino è anche Paolo Zampolli, imprenditore italoamericano che ricopre l’incarico di inviato speciale di Trump per le partnership globali. Interpellato dal Washington Post, Zampolli ha affermato che "solo il presidente Trump poteva avere un'idea così geniale". Secondo il diplomatico, Infantino "farebbe un ottimo lavoro" ed è "apprezzato da tutti". Il presidente della Fifa, nella sua visione, potrebbe imprimere una svolta a un’organizzazione spesso accusata di essere schiacciata dal peso della propria burocrazia, sfruttando allo stesso tempo la forza dello sport per avvicinare popoli diversi, coinvolgere le nuove generazioni e raggiungere le fasce più povere della popolazione mondiale. E, dettaglio non secondario, la sua eventuale nomina potrebbe migliorare i rapporti tra il tycoon e l’Onu.

Non mancherebbero, inoltre, punti di contatto tra l’incarico ricoperto attualmente da Infantino e quello che potrebbe essere chiamato a svolgere all’Onu. "Esistono delle similitudini" tra il ruolo di presidente della FIFA e quello di segretario generale delle Nazioni Unite, ha osservato Zampolli, amico personale del dirigente sportivo nonché ex ambasciatore presso le Nazioni Unite per la Dominica.

La capacità di mediare tra interessi differenti, secondo l’inviato di Trump, rappresenterebbe uno dei principali punti di forza della possibile candidatura. "Alle Nazioni Unite bisogna trattare con 193 Stati membri. Nella Fifa ci sono oltre 200 membri e l'ottimo curriculum di Gianni dimostra che sa come gestire una situazione del genere", ha concluso Zampolli. Certo, sarebbe un passo indietro per Infantino dal punto di vista economico: il Nyp sottolinea che attualmente riceve 6 milioni di dollari all’anno dalla Fifa, mentre la retribuzione da segretario generale ammonterebbe a poco più di 400 mila dollari.

La candidatura, per il momento, resta soltanto un’ipotesi.

Ma l’interessamento di Trump potrebbe trasformarla rapidamente in una partita diplomatica internazionale, con il presidente della Fifa chiamato a passare dai campi di calcio ai delicati equilibri del Palazzo di Vetro.